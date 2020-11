Une autre application pour mesurer le sommeil à ajouter à la liste.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Nous connaissons tous l’importance du sommeil. Nous avons lu à plusieurs reprises que cela dépend de la façon dont nous dormons, de la qualité et des heures, notre santé sera meilleure ou pire. Alors évidemment, le rêve allait aussi devenir une entreprise.

Aujourd’hui on trouve multitude d’applications ou de gadgets qui nous aident à mesurer le sommeil et donc à pouvoir le surveiller, comme le Xiaomi Mi Band économique ou l’Apple Watch plus chère.

Maintenant, le dernier à rejoindre ce monde passionnant est un riche fabricant de lits qui vient de lancer sa propre application pour mesurer la qualité de notre sommeil. Est-ce que ça vaudra le coup?

Un fabricant de lits de luxe lance sa propre application de sommeil … entièrement gratuite

Hästens est un fabricant de lits connu pour ses prix élevés. Nous parlons d’un grand fabricant puisque non seulement les célébrités dorment sur leur lit, mais aussi des familles royales du monde entier.

D’origine suédoise – identique à Ikea – Hästens a réalisé que la technologie est essentielle aujourd’hui donc même eux, qui vendent des lits jusqu’à 300 000 euros, veulent également l’utiliser.

C’est pourquoi ils ont lancé une application pour mesurer la qualité de notre sommeil. Selon Europa Press, il s’agit d’une application qui ne se limite pas seulement à la pleine conscience mais cela aide à changer et à améliorer les sensations que nous pouvons ressentir au quotidien.

L’outil est basé sur la méthodologie du cardiologue et mathématicien Dr. Jussi Eerikäinen et du spécialiste du leadership Peter von Ah, combinant les tonalités de fréquence et la musique. pour aider à améliorer la concentration et donc la qualité du sommeil des gens.

Curieusement, et malgré le fait que les lits de cette entreprise ne conviennent pas à tous les budgets, l’application est entièrement gratuite. Malheureusement, pour le moment, il n’est pas disponible pour Android mais uniquement pour iOS. Se pourrait-il que les riches n’aient que des iPhones? Eh bien, moins en Chine bien sûr.