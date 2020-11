Marvel’s Spider-Man PS4: avec Tobey Maguire

Marvel’s Spider-Man a été un succès retentissant sur PS4, un jeu vidéo qui a recréé l’histoire de l’un des super-héros les plus populaires de Marvel, avec un style et une perspective différents. Dans ce cas, Peter Parker a été joué par le doubleur Yuri Lowenthal, Mary Jane Watson de Laura Bailey, Docteur Octopus de William Salyers, Norman Osborn de Mark Rolston, Harry Osborn de Scott Porter et tante May Parker de Nancy Linari.

Ces acteurs ont donné vie à chacun des personnages et bien sûr, ils ont fait un travail incroyable en le faisant, mais que se passerait-il si le jeu vidéo avait été joué par les acteurs de la première série de films Spider-Man? Beaucoup le verraient sûrement différemment. Cependant, un fan a créé une fausse vidéo profonde dans lequel il en fait une réalité et a placé l’acteur Tobey Maguire de retour en tant que Peter Parker aux côtés des autres acteurs de la distribution.

Voici à quoi ressemblerait Tobbey Maguire dans le jeu vidéo Spider-Man PS4 de Marvel

Ensuite, nous vous laissons la bande-annonce recréée par l’utilisateur YouTube appelée BabyZone.

La vérité est que l’utilisateur a fait un excellent travail avec cette bande-annonce fictive basé sur les films avec Tobey Maguire. En fait, nous pouvons voir ici Kirsten Dunst jouer Mary Jane Watson, Willem Dafoe comme Norman Osborn, James Franco comme Harry Osborn, Alfred Molina comme docteur Octopus et Rosemary Harris comme tante May Parker. C’est un grand honneur pour les fans de se souvenir des premiers films à succès de Spider-Man aux côtés de cette grande distribution.

