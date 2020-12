Un fan de Halo montre son spectaculaire tatouage Master Chief

La bande-annonce Halo Infinite fait partie de l’E3 2019

Il y a des personnages de jeux vidéo qui sont entrés dans l’histoire pour définir une époque ou un genre entier et, sans aucun doute, l’un d’eux est le Master chef, protagoniste de la saga Halo. En 2001, Halo: Combat Evolved a jeté les bases des jeux de tir à la première personne modernes et a fait du Master Chief une icône populaire tout au long de toutes les livraisons qui ont suivi. Un fan a voulu rendre son hommage particulier au Spartan John 117 à travers un tatouage génial.

Tout au long de ces années, nous avons vu des cosplays Halo et des tatouages ​​de toutes sortes, à la fois du Master Chief et de Cortana elle-même, mais sans aucun doute, ce tatouage qu’un utilisateur partage sur les forums Reddit est sûrement l’un des meilleurs. . Non seulement c’est énorme, le Niveau de détail C’est impressionnant et les couleurs sont un succès avec ces couleurs vertes de l’armure et orange de la visière.

J’ai terminé mon tatouage Master Chief. J’espère que vous l’apprécierez tous autant que moi! de r / gaming

Savoir plus: Halo Infinite peut avoir le mode bataille royale

Si vous êtes autant un fan de Master Chief comme ce gars-là, il y a des raisons d’être ravi ces jours-ci, car 343 Industries a annoncé la fenêtre de sortie de Halo: Infinite pour automne 2021 et a partagé les premières images de son mode multijoueur. Master Chief reste encore de nombreuses années.