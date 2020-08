La découpe en carton de David Boardman est un éventail des Mariners de Seattle. (Photo gracieuseté de David Boardman)

David Boardman, fan de longue date des Mariners de Seattle, était à 2700 miles de Seattle, à Philadelphie, lorsqu’il a réussi à «attraper» une fausse balle lors d’un match de baseball au T-Mobile Park. Plus précisément, sa découpe en carton a attrapé une fausse balle. Eh bien, techniquement, sa découpe n’a pas attrapé une fausse balle tant qu’elle a été touchée par une.

Quoi qu’il en soit, grâce à la magie des sports modernes, ce ballon est en route vers Boardman.

Sur la base de nos connaissances de base de la technologie Statcast de la Major League Baseball, nous avons supposé qu’il y avait un système de haute technologie qui permettait ce suivi précis des fausses balles frappant les fans de carton, tout comme il mesure la distance et la vitesse des circuits. Comme nous l’avons appris, la solution est en fait de très basse technologie. Mais c’est un exemple intéressant des efforts déployés par les équipes de différents sports pour garder les supporters engagés quand ils ne peuvent pas remplir les stades en personne. Et il y a une grande histoire à la «prise» par le conseil d’administration de Boardman.

Boardman est bien connu dans les médias de Seattle et dans l’ensemble de la communauté. Il a passé 30 ans au Seattle Times, prenant sa retraite en 2013 en tant que rédacteur en chef et vice-président. Il a déménagé à Philadelphie pour devenir doyen du Klein College of Media and Communication de l’Université Temple.

La dernière fois que j’ai attrapé une balle fausse, je l’ai attrapée dans la tempe.

«Je suis un fan de baseball de longue date», a déclaré Boardman, qui a participé à des matchs dans 35 stades de la Ligue majeure de baseball au cours de sa vie. «C’est une grande passion, et j’ai été un fan des Mariners vraiment enragé pendant de nombreuses années et je le reste, mais c’est difficile sur la côte Est. … Je m’endors souvent en écoutant les matchs des Mariners ici.

Bien qu’il ait co-adopté les Phillies de Philadelphie, son véritable fandom a été défini lorsqu’il a dû décider où irait sa découpe en carton.

«Je n’allais pas en acheter deux», a-t-il déclaré à propos de la promotion de 30 $ pour la flotte de sièges. «Ma femme et moi avons mis nos maillots des Mariners et acheté les découpes, et je pense que nous étions parmi les premiers parce que nous avons obtenu deux bonnes places dès la première ligne de base.

La star des Mariners de Seattle, Dee Gordon, pose avec des découpes de membres de la famille au parc T-Mobile. (Photo Instagram via @ devaris9)

Bien sûr, comme tout fan de baseball vous le dira, ces bons sièges sont également parfaits pour les balles fétides.

Boardman a reçu dimanche un e-mail de Mandy Lincoln, le directeur du marketing des Mariners, l’informant que sa coupure avait «attrapé» une fausse balle à T-Mobile Park cette saison. La FAQ des Mariners sur ces ventilateurs en carton définit une capture comme toute balle qui frappe la découpe à la volée. Les balles fautes et les circuits sont tous deux envoyés par la poste.

«Nous avons du personnel assis dans le bol de sièges qui surveille les découpes qui sont directement touchées par une fausse balle», a déclaré Lincoln à .. «Ils prennent note du numéro de commande imprimé à la base de la découpe et transmettent cette information afin que nous puissions rechercher le nom associé à la commande et leur communiquer la bonne nouvelle que leur découpe a attrapé une fausse balle.»

Lincoln a déclaré que près de 40 découpes avaient attrapé une fausse balle jusqu’à présent cette saison lors des matchs à domicile. Elle a dit que les «fans» d’Oakland A devaient payer pour s’asseoir dans une section spécifique pour les fausses balles, mais elle ne sait pas ce que font les autres équipes de la MLB.

« Il n’y a rien d’autre comme ça. » Merci aux fans pour votre amour et votre soutien. 💙 Rejoignez la #SeatFleet aujourd’hui ⏩ https://t.co/9zJuDL7O56 pic.twitter.com/4xSSMGhnTQ – Seattle Mariners (@Mariners) 20 août 2020

Sur plus de 14 000 découpes commandées à ce jour, plus de 13 000 sont actuellement installées dans les gradins du parc T-Mobile. Le directeur des Mariners, Scott Servais, a qualifié le niveau de participation de «plutôt cool» dans la vidéo tweetée (ci-dessus), et a dit que cela en dit long sur la base de fans des Mariners.

Boardman a déclaré que le fait d’être touché par une découpe en carton différait grandement de l’expérience en personne qu’il avait vécue il y a 25 ans.

«La dernière fois que j’ai attrapé une balle fausse, je l’ai attrapée dans le temple», a déclaré Boardman, décrivant un incident au Kingdome le jour de la fête des pères en juin 1995. Assis le long de la troisième ligne de base avec sa femme et ses filles, âgées de 5 et 8 ans à l’époque, Boardman a vu le ballon sortir de la batte du joueur de premier but gauche des Minnesota Twins Scott Stahoviak en haut de la première manche. Il a tiré son enfant de 5 ans pour l’empêcher de se faire frapper.

« La prochaine chose que vous savez, ma tête est écrasée par cette commande de ligne », a déclaré Boardman. «Mon médecin de l’époque a dit que si je n’avais pas porté de lunettes, j’aurais probablement été mort. Cela m’a vraiment frappé dans cette partie la plus vulnérable de ton front, mais [the glasses] absorbé le choc.

Le ballon a rebondi dans la section suivante et Boardman ne s’est pas retrouvé avec. Il s’est retrouvé avec un voyage au Harborview Medical Center.

Il se souvient qu’il n’avait pas été particulièrement impressionné par la réaction des Mariners à l’époque. Il a dit qu’un huissier de Kingdome l’avait vérifié après avoir été frappé, et il a dit qu’il allait bien, mais que sa femme pouvait voir qu’il n’allait pas bien et qu’ils sont partis à l’hôpital.

«J’ai écrit une lettre aux Mariners en disant: ‘Vous savez, ce n’était probablement pas le meilleur suivi que vous auriez pu faire… car il s’avère que j’ai eu une grave commotion cérébrale,” a déclaré Boardman, qui a manqué une semaine de travail. à l’époque. «Ils m’ont envoyé un ballon dédicacé par mon Mariner préféré, Edgar Martinez. J’étais donc content de ça.

Les huissiers ne travaillent actuellement pas dans le bol de sièges du parc T-Mobile à cause du coronavirus. En temps normal, ils surveillent toujours les fans qui sont touchés ou éventuellement blessés par une balle.

Même s’il ne pouvait pas étendre ses bras en carton pour l’attraper lui-même, celui qui a vérifié Boardman cette fois-ci fait sa journée en se faisant envoyer le ballon.

Toujours «fidèle au bleu» de l’autre côté du pays, Boardman a qualifié l’e-mail de l’équipe de «belle surprise».