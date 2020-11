Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/11/2020 15h30

Modifier un matériel peut être assez laborieux, mais le résultat sera toujours quelque chose à voir. Que nous voyions quelque chose de complètement original ou inspiré par une œuvre précédente, presque tous les produits finaux nous donnent envie. À cette occasion, Un fan a transformé sa manette Xbox Elite en Infinity Gauntlet de Thanos.

Grâce à Reddit, l’utilisateur mike24jd a partagé son processus pour modifier le contrôle et lui donner une touche visuelle qui lui ressemble le plus possible au gant infini. Dans la vidéo que vous verrez ci-dessous, nous pouvons voir comment la Xbox Elite comporte maintenant une couche de peinture dorée, ainsi que des boutons dans les mêmes couleurs que les gemmes de l’infini.

J’ai câblé 2 ensembles de lumières LED pour fabriquer ce contrôleur Infinity Gauntlet Elite! depuis xboxone

Selon mike24jd, l’équipement nécessaire pour modifier le contrôleur était au prix de 65 $, et il a déclaré que «ce n’est pas bon marché, mais je me suis beaucoup amusé à le faire». Sans aucun doute, Tout fan de Marvel pourrait payer jusqu’à plus de 65 $ pour avoir cet article dans sa collection.

Via: mike24jd

Un nouveau jeu Tomb Raider est déjà en développement, mais…

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.