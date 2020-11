Zoro, personnage de One Piece.

Ce fan de One Piece a plus que prouvé qu’il a un formidable talent d’artiste. Non seulement il a simplement daigné recréer le personnage Zoro dans son dernier fan art, il a créé sa propre version.

C’est une version moderne et actuelle du personnage, une version plus “humaine” également. Voulez-vous voir ce nouveau Zoro?

La version contemporaine de Zoro, de One Piece

L’artiste en question s’appelle “joghsart” et sur son compte Instagram, vous pouvez trouver toutes sortes d’illustrations et de fan arts d’anime et de jeux vidéo créés par lui, la grande majorité avec son cachet personnel, avec un style moderne ce qui donne aux personnages une aura complètement différente. Regarde regarde!

Si vous avez aimé cette nouvelle et surprenante version contemporaine du personnage de One Piece, attendez de voir quand vous apprécierez cette réinterprétation de Zoro qui ravira tout fan de One Piece et de la mode.

