Un fan de One Piece a transformé Luffy en une fille et le résultat est glorieux

Cette version de Luffy est vraiment magnifique

Ces derniers temps, une tendance est devenue style d’art assez original, Ce qui consiste en le sexe change les personnages principaux de différents animes, et clairement les plus importants sont les animes les plus populaires tels que: One Piece.

Et c’est précisément ce que vous verrez ensuite, puisqu’un artiste numérique Connu sur la plateforme ArtStation sous le nom de Norman de Mesa, il a voulu montrer à la communauté une illustration où il imagine Comment serait Luffy s’il était une fille. Le résultat nous a surpris!

https://www.artstation.com/nopeys

Comme vous le verrez, l’image a certains traits caractéristiques du personnage principalParmi eux sont: les cheveux courts, chapeau de paille, un jean bleu, le cicatrice sous son œil gauche, la cicatrice en forme de X sur sa poitrine et sa chemise rouge déboutonnée.

La seule et très notable différence est qu’elle présente traits féminins, aspect délicat, jambes longues, peau tendue et, bien sûr, deux seins. Si vous êtes un amoureux de Équipage du chapeau de paille Vous voudrez peut-être voir la version féminine de l’incroyable Katakuri.

Image vedette | Images5

