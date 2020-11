Nous trouvons souvent de nouvelles théories sur nos séries préférées sur des forums comme Reddit. Cependant, c’est un appel spécial d’un forero qui a créé un compte anonyme pour ne pas associer son compte personnel à cette triste nouvelle.

Cet utilisateur fait appel aux adeptes de One Piece pour construire une théorie logique, ou aussi similaire que possible à la trajectoire que la série suivra, puisque, malheureusement, son père est en phase terminale et ils ne pourront pas en finir.

Pendant plus de cinq ans, cet utilisateur a montré la série des chapeaux de paille à son père, et ensemble, ils ont vu Luffy et sa compagnie vivre de nouvelles aventures. Malheureusement, il y a quelques semaines, on lui a diagnostiqué un cancer agressif. Par conséquent, il aimerait former un fil pour construire une théorie sur la fin de One Piece, pour rendre hommage à son père.

Veuillez aider à créer une fin pour One Piece pour quelqu’un qui ne vivra pas pour voir la fin de r / OnePiece

Vous ne savez toujours pas depuis combien de temps votre père a été diagnostiqué, Cependant, il pense malheureusement qu’il ne pourra pas lire au-delà du chapitre 974. Si vous êtes un grand écrivain, adepte de One Piece et que vous vous voyez capable d’élaborer une bonne théorie, vous êtes à temps pour la contribuer au fil.

