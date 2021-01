Megacharizard.

S’il y en a trois Pokémon Iconiques dans la saga des jeux vidéo Nintendo, ce sont les trois créatures initiales de la première génération Charmander, Bulbasaur et Squirtle. Mais que se passerait-il si nous échangions leur statut de type feu, type plante et type eau?

Un fan de Pokémon voulait nous montrer ce qui arriverait à un spectaculaire fan art de Charmander, Charmeleon et Charizard de type eau. Tu ne peux pas rater ça!

Les versions Charmander, Charmeleon et Charizard du type d’eau

Dans le fan art de cet utilisateur de Reddit appelé “lanazamo”, nous pouvons voir Charmander et ses évolutions avec une couleur bleue et des nageoires, comme s’il s’agissait d’un type d’eau. Et on adore ça!

J’ai dessiné les évolutions de Charmander en tant que types d’eau! [OC] de r / pokemon

