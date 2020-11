Un tatouage inspiré du Pokemon Gengar sous une version terrifiante

Pokémon au fil du temps a été grande inspiration pour ses followers, en particulier lorsqu’il s’agit de créer des œuvres d’art. Cependant, certains fans décident de montrer leur affection incarnant sur votre peau certaines de vos créatures préférées.

À tel point que nous avons pu voir des tatouages ​​sympas et bien mérités de personnages comme Charmander. Pour cette raison, ce fan de la plateforme Reddit a décidé incarner le Pokémon Gengar sur son avant-bras mais cette fois en faisant une petite modification.

Cela devrait être la nouvelle version de Gengar

Ci-dessous vous pouvez voir une photo d’un fantastique Tatouage inspiré de Gengar Pokemon avec une légère modification par rapport à la créature officielle.

Je viens de faire ça, pensées? de pokemon

Comme vous pouvez le voir, le fan de StarFawks voulait montrer un version la plus effrayante honorant le côté sombre et terrifiant de Pokémon de type fantôme. ses le look est plus effrayant et dérangeant, comme leur grandes dents pointues. Sans aucun doute, c’est un design digne d’un film d’horreur.

Oseriez-vous vous faire tatouer de ce niveau? Bien sûr que oui!

