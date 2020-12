Pokémon Mew.

L’histoire des personnages et des créatures Pokémon a de nombreux mystères non résolus, tels que la création d’Arceus et de Mew.

Mais voilà qu’un fan de la saga a voulu faire la lumière sur le sujet en partageant sa théorie sur Reddit la création de ces deux créatures puissantes du monde Pokémon. Nous vous l’expliquons ci-dessous!

Savoir plus: Dessinez les 100 Pokémon Johto de mémoire et le résultat est quelque chose d’un autre niveau

La théorie sur la création d’Arceus et de Mew

Il y a toujours eu un grand débat parmi les fans de Pokémon sur les origines de créatures comme Mew ou comme Arceus. Maintenant, avec sa théorie, ce fan assure que ces deux Pokémon existaient avant même le temps tel que nous le connaissons, dans une ligne non temporelle dans laquelle «l’avant» et «l’après» n’étaient pas conçus.

J’ai ma propre réponse au dilemme Mew / Arceus. de r / pokemon

Selon sa théorie, Mew a donné vie à l’œuf qui a donné naissance à Arceus. Et à son tour, Arceus a créé Mew. Les deux ont été les deux premiers Pokémon à exister. Une théorie très curieuse et extravagante, mais qui sait, c’est peut-être la résolution de ce mystère. Que pensez-vous de cette théorie et des origines de Mew et Arceus?

Autres objets Pokémon que vous aimerez