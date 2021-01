Garou combattant en pleine bataille.

One Punch-Man est devenu l’un des anime les plus populaires d’aujourd’hui pour offrir quelque chose de différent, pour offrir autant d’action en abondance et pour ses sages touches d’humour. Les clés de son succès ont amené ses créateurs à planifier troisième saison, et pendant que les fans l’attendent, certains artistes rêvent des matchs épiques que nous pourrons voir.

Des batailles aussi épiques que celle qui naîtrait d’une bataille à mort entre Garou et Darkshine, deux des personnages les plus forts de One Punch-Man.

+ Un fan ose avec une animation d’une scène de combat super incroyable!

En parcourant Reddit, nous sommes tombés sur une vidéo impressionnante dans laquelle “Likili_Animation” nous montre un combat entre Garou et Darkshine. Cela vaut la peine de bien regarder de près, car on dirait qu’il a été fabriqué par les créateurs de One Punch-Man eux-mêmes. Vous n’y croyez pas? Regarde regarde!

Garou vs Darkshine par Likili_Animation (modification de re-téléchargement) de r / OnePunchMan

Il faut reconnaître que cet artiste a beaucoup de talent, il ne doit pas être facile de créer une animation aussi spectaculaire que celle que l’on a vue. Qu’as-tu pensé de ce combat épique entre Garou et Darkshine?

