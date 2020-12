Videl en colère contre son adversaire

L’un des personnages féminins les plus aimés de Dragon Ball est Videl, fille du populaire M. Satan qui devient la femme de Gohan après un certain temps. Tout au long de l’intrigue on peut la voir à plusieurs reprises en utilisant ses compétences pour affronter les bandits et également dans diverses participations à des tournois où il montre ses grandes compétences.

Bien que sa conception nous l’avons vu de différentes manières Grâce aux mangas, aux anime et aux jeux vidéo, une artiste ArtStation nommée Ana Mendes a réalisé un grand fan art dans lequel il montre un style artistique différent. Ci-dessous, vous pouvez voir l’image où Videl apparaît en 3D avec une apparence mignonne et agréable.

Videl 3D – Fan Art x Ana Mendes

Dans cette illustration, Videl a la tenue d’entraînement qu’il utilise pendant Dragon Ball Z. Ce qui est frappant à propos de ce fan art, c’est que les détails du visage et des cheveux sont très cool et attirent l’attention en raison de son adorable apparence. N’oubliez pas que vous pouvez également voir à quoi ressemblerait Videl avec un look traditionnel.

