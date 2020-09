Depuis que je m’intéresse à la photographie, il y a de nombreuses années, j’ai toujours été attiré par le fisheye et les images qu’il capture. Et imaginer un fisheye plat est à la fois surprenant et amusant pour moi. Drôle car, honnêtement, le look de ces verres a toujours été la chose la plus curieuse pour moi. Et surprenant car, jusqu’à relativement récemment, et Sur la base des connaissances optiques des siècles derniers, il semblait impossible. Et pourtant, il semble que non seulement cela soit réellement possible, mais qu’il existe déjà un fisheye plat pleinement opérationnel.

L’endroit où le fisheye plat a vu la lumière est le prestigieux Massachusetts Institute of Technology, MIT, où des chercheurs de ce centre et de l’Université du Massachusetts ont conçu un nouvel objectif. grand angle complètement plat et capable de capturer des images panoramiques à 180 degrés qui sont nettes. Pour cela, ils se sont basés sur des metalenses, une percée dans le monde de l’optique dont nous vous avions déjà parlé lors de sa présentation.

Les Metalenses sont une sorte de wafers totalement plats qui, grâce à leur conception, sont capables de capter la lumière d’une manière tout à fait unique, permettant de capturer pleinement ce qui arrive pratiquement parallèlement à l’objectif lui-même. Jusqu’à présent, cela ne pouvait être réalisé qu’avec des optiques courbes et quelques éléments supplémentaires pour corriger les aberrations. ce qui ne produirait la capture qu’avec un verre convexe. C’est la raison pour laquelle, jusqu’à présent, tous les yeux de poisson ont ce look caractéristique. C’est quelque chose qui changera complètement si le fisheye plat est enfin standardisé.

Pour l’instant, le prototype fisheye plat qui a déjà été testé avec succès en laboratoire capte la lumière dans le spectre infrarouge, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Cependant, ses créateurs affirment que seuls quelques ajustements seront nécessaires pour traduire votre zone de capture dans le spectre visible de la lumière par l’œil humain.

Ce nouveau design pourrait potentiellement être adapté à une grande variété d’applications, avec des objectifs grand angle minces intégrés directement dans les smartphones et les ordinateurs portables et même dans des appareils portables tels que des bracelets et des montres, plutôt que physiquement attachés comme des accessoires volumineux. Les lentilles à profil bas peuvent également être intégrées dans des appareils d’imagerie médicale tels que des endoscopes, dans des systèmes de sécurité … les possibilités sont énormes, alors même si aujourd’hui nous parlons d’un prototype de recherche, son potentiel pour devenir un excellent produit le succès est très, très élevé.

«Cette conception est quelque peu surprenante, car certains ont pensé qu’il serait impossible de fabriquer un métal avec une vue à champ ultra-large», déclare Juejun Hu, professeur agrégé au Département de science et génie des matériaux du MIT. « Le fait que cela (le fisheye metalens plat) puisse réellement faire de l’imagerie fisheye est bien au-delà de nos attentes. »