Pour 33 000 $, Joseph Deen, un joueur de Fortnite qui n’a que 8 ans, a signé un contrat avec l’équipe 33. Grâce à cela, le petit est maintenant l’un des plus jeunes joueurs professionnels de l’histoire de l’esport.

Selon Dot Esports, l’équipe était derrière la signature puisque le joueur n’avait que 6 ans. «C’est un rêve devenu réalité… Alors que les autres équipes ne me prenaient pas au sérieux à cause de mon âge, l’équipe 33 m’a examiné à travers mes matchs et m’a permis de m’entraîner et d’apprendre avec elles au quotidien», dit Deen.

La signature du contrat de Joseph a été faite au siège de l’équipe avec la célébrité Kaash Paige. «Nous sommes très heureux d’avoir Joseph dans notre équipe», déclare Tyler Gallagher, cofondateur de Team 33.

Le petit Deen, plus connu aujourd’hui sous son surnom de «33 Gosu», s’est entraîné pendant deux ans avec l’équipe avant de signer un contrat. Maintenant, il ne lui reste plus qu’à avancer dans sa carrière pour réaliser ses rêves.

