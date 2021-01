L’Agence européenne des médicaments (EMA) a signalé qu’une partie des données divulguées sur le vaccin des COVID-19 ont été altéré avant de publier en ligne. Ce sont des e-mails confidentiels qu’un groupe de pirates informatiques a volés en décembre 2020.

Un rapport d’agence a révélé que les agresseurs avaient volé des informations sur les processus d’évaluation des vaccins à BioNTech-Pfizer et Moderne. Dans le même document, ils ont déclaré qu’aucune preuve d’accès non autorisé aux informations sur les participants à l’étude n’avait été trouvée.

La modification de la documentation pourrait être une tentative de «saper» la confiance dans le vaccin.

Après l’attaque, l’EMA a lancé une enquête et poursuivi le processus d’examen et d’autorisation des vaccins. Bien que les délais prévus n’aient pas été modifiés, un mois après cet épisode on ne sait pas qui a accédé à leurs serveurs voler des informations et pourquoi ils les ont modifiées avant de les publier.

Cependant, de l’agence, ils pensent que le manipulation des informations par les pirates peuvent être dues à une tentative de «saper» la confiance dans le vaccin avec désinformation. Précisément cette hypothèse se pose au milieu d’un domaine dans lequel les fausses nouvelles – malheureusement – sont monnaie courante sur les réseaux sociaux.

Le rapport de l’EMA met également en garde contre la précision de l’attaque. Les pirates ont directement ciblé les données liées aux médicaments et au vaccin COVID-19. “L’agence continue de soutenir pleinement l’enquête pénale sur la violation de données. Les autorités policières prennent les mesures nécessaires”, ont-ils déclaré.

Hackers de vaccins

Image: Unsplash

Les efforts internationaux pour lutter contre la pandémie du COVID-19 ont été – et continuent d’être – monumentaux. Cependant, les menaces aussi. L’Agence européenne des médicaments n’a pas été la seule victime des cybercriminels. En décembre dernier, IBM a dévoilé une attaque contre la chaîne du froid du vaccin.

IBM Security X-Force a découvert un campagne de phishing sophistiquée contre les maillons de la chaîne d’approvisionnement dans au moins six pays. Parmi eux figuraient l’Allemagne, l’Italie, la Corée du Sud, la République tchèque, l’Europe et Taiwan. En raison de la sophistication de l’attaque, ils ont indiqué qu’elle aurait pu être commandée par un État-nation.

