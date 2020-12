L’OPPO Reno 5 Pro + est le mobile le plus avancé de la série Reno: c’est tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Écrit par Christian Collado dans les mobiles chinois

Quelques semaines après l’annonce des OPPO Reno5 et OPPO Reno5 Pro, le premier géant chinois du conglomérat BBK Electronics a décidé d’ajouter un membre de plus à votre catalogue. Il s’agit de OPPO Reno 5 Pro +, une version améliorée du modèle plus avancé de la série Reno.

Le Reno 5 Pro + présente nouvelles très intéressantes, certains d’entre eux jamais vu jusqu’à présent sur n’importe quel autre smartphone. Parmi eux, on peut trouver un face arrière capable de changer de couleur.

Oppo Reno 5 Pro +, toutes les informations

OPPO Reno 5 Pro + Spécifications Dimensions 159,9 x 72,5 x 7,99 mm

184 grammes d’écran AMOLED incurvé de 6,55 pouces

Rapport écran / corps de 92,10%

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Fréquence d’échantillonnage de 240 Hz Résolution Full HD + (2400 x 1080 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 865 5G

Adreno 650 GPU RAM 8/12 Go Système d’exploitation ColorOS 11 basé sur Android 11 Stockage 128/256 Go de camérasArrière:50 MP principal, Sony IMX766, ouverture f / 1.8, objectif 6P avec OIS et EIS + caméra ultra grand angle 16 MP, ouverture f / 2.2, objectif 5P + téléobjectif 13 MP, ouverture f / 2.4, objectif 5P + Appareil photo macro 2 MP, ouverture f / 2.4, objectif 3P

Frontale: 32 MP (f / 2,4); FOV 81 °; Objectif 5P, batterie AF (FF) 4500 mAh avec charge rapide 65 W Autres Lecteur d’empreintes digitales optique intégré à l’écran, USB Type-C, NFC multifonction, déverrouillage du visage

L’OPPO Reno 5 Pro + est le modèle le plus avant-gardiste de la famille et, en tant que tel, équipe les dernières avancées techniques vu jusqu’à présent dans un terminal de la série.

En commençant par son apparence, on trouve un corps en verre dont le dos a été traité de telle manière que sa couleur varie énormément selon la manière dont la lumière frappe.

Mais OPPO va encore plus loin, avec un version spéciale du Reno 5 Pro + Quoi peut littéralement changer de couleur. C’est un appareil équipé d’un verre électrochrome à l’arrière, qui peut varier son opacité et sa couleur en appuyant simplement sur un bouton. Dans la vidéo insérée dans le tweet sous ces lignes, vous pouvez la voir en détail.

OPPO Reno5 Pro + a été publié, utilisant la technologie de couverture arrière à changement de couleur, et a développé des fonctionnalités intéressantes, telles que celle-ci, un double-clic sur le dos peut envoyer secrètement des vagues d’automne. pic.twitter.com/mI67WJCy2L – Univers de glace (@UniverseIce) 24 décembre 2020

L’avant de l’appareil est équipé d’un grand écran AMOLED incurvé Diagonale de 6,55 pouces avec résolution Full HD + et taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa partie supérieure est dirigée par un petit trou Il abrite la caméra frontale de 32 mégapixels.

À l’arrière, un système de caméra formé par quatre capteurs différent, dirigé par le nouveau Sony IMX766 de 50 mégapixels avec ouverture f / 1,8. Il est accompagné d’un 16 mégapixels ultra grand angle, un téléobjectif de 13 mégapixels et un appareil photo macro de 2 mégapixels.

Parmi ses fonctions les plus intéressantes dans le domaine photographique, nous trouvons un mode nuit amélioré par vidéo, ainsi que la possibilité d’appliquer un effet de flou d’arrière-plan, également lors de la capture vidéo.

Sous le capot du Reno 5 Pro + se trouve le Processeur Qualcomm Snapdragon 865 5G, 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Sa batterie a une capacité de 4500 mAh et prend en charge la charge rapide de jusqu’à 65 W de puissance.

C’est aussi l’un des premiers téléphones OPPO à être lancés avec ColorOS 11, la nouvelle version du logiciel de la marque basé sur Android 11.

Prix ​​et disponibilité de OPPO Reno 5 Pro +

L’OPPO Reno 5 Pro + a été annoncé en Chine, et pour le moment il n’a pas été confirmé si le terminal franchira les frontières du pays d’origine de la marque à court terme. Pour l’instant, son prix n’a pas été révélé par la marque.