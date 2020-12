La femme a jeté un recueil d’une valeur de plus de 500 000 dollars.

Pour chaque joueur, sa collection de jeux vidéo – qui peut également inclure d’autres types d’articles et de souvenirs – est la chose la plus précieuse qu’il puisse avoir. Peu importe qu’il soit composé de plusieurs ou de quelques éléments, c’est une source de fierté, car il reflète la passion qu’il a pour l’industrie interactive et, pourquoi pas, le grand effort qui est fait pour le forger. Cela dit, pour beaucoup, il semblerait être un véritable cauchemar de devoir s’en débarrasser ou, pire encore, de le voir disparaître pour d’autres raisons. Eh bien, c’est précisément ce dernier qui a souffert d’un joueur malheureux qui avait une collection enviable.

Cette semaine, le cas d’un homme, originaire de New York et employé d’un magasin appelé J&L Game, qui a vu toute sa collection de jeux vidéo disparaître et que il était évalué à plus de 500 mille dollars. Celui-ci était conservé dans la maison de ses parents et se composait de consoles rétro précieuses telles que Atari, Coleco, Intellivision, Famicom, S Famicom, TurboGrafx, PC Engine, MegaDrive ou Master System; ainsi que plus de 500 jeux – la grande majorité scellés en usine – et qui contenait sa bibliothèque complète de titres pour la première PlayStation.

Et comme si cela ne suffisait pas, le recueil contenait également un certain nombre de bandes dessinées bien entretenues et de rares cartes Magic: The Gathering, dont le prix était élevé.

Sa mère ignorait la valeur réelle de la collection de jeux vidéoMais comment ce malheureux a-t-il perdu toute cette collection? Comme l’explique le sujet, à travers son compte Twitter, c’est sa propre mère qui, sans savoir à quel point la collection était précieuse, a décidé de tout jeter sans d’abord vérifier avec lui.

Bien que le sujet se dise furieux de ce qui s’est passé, il a reconnu sa culpabilité, car il n’a jamais parlé avec sa mère de l’immense valeur (sentimentale et monétaire) de sa collection. De plus, il a admis qu’il y avait une certaine distance avec sa mère, donc il sait qu’il aurait pu éviter cette «tragédie» s’il avait seulement décidé de reprendre sa relation familiale beaucoup plus tôt.

Après ce qui s’est passé, le sujet a recommandé à ses adeptes de toujours avoir un endroit sûr pour ranger leurs affaires. Et si par hasard tout cela se retrouve dans des lieux étrangers comme la maison des parents, laissez-les parler avec eux de la valeur de la collection pour que la même chose que lui ne se produise pas.

