Parmi nous est devenu l’un des plus grands succès de 2020, ce n’était donc qu’une question de temps avant que d’autres entreprises ne décident d’adapter le même concept. C’est de là qu’est né Werewolf Among Us, un jeu chinois qui est une copie flagrante de Among Us et qui le casse en Chine.

Comme le rapporte le South China Morning Post, Werewolf Among Us est un produit qui a fait ses débuts le 28 octobre sur l’App Store. Cette semaine, il a réussi à devenir le jeu le plus téléchargé de cette boutique en ligne, remportant la couronne d’Honneur des rois et Peacekeeper Elite, 2 produits Tencent très populaires.

Ce projet a été développé par Shenzen Youliang Technology, qui a profité du fait que Among Us n’a pas été localisé pour ce pays, ce qui rend le jeu moins confortable pour les joueurs chinois. Ce qui précède s’est avéré être une formule gagnante, car en quelques jours, il a ajouté plus de 478 000 occasions.

Mais pourquoi est-ce une copie éhontée? Tout d’abord parce que son nom est composé du titre du jeu vidéo InnerSloth (Among Us) et de l’un des jeux de société qui l’ont inspiré (Werewolf). L’autre est que la conception de leur personnage est très similaire. Même les images sur certaines de leurs cartes rappellent celles du titre InnerSloth.

Bien sûr, il y a aussi des changements importants. Le principal est qu’il abandonne le thème spatial et nous transporte à la place dans une époque médiévale. De plus, la direction artistique est différente en matière de graphisme.

Et vous, que pensez-vous de cette affaire? Un clone effronté ou un développeur qui a saisi une opportunité? Dites le nous dans les commentaires.

Parmi nous est disponible pour les appareils iOS et Android en tant que free-to-play. Vous pouvez également obtenir sa version pour PC, qui est payante et est en vente sur Steam. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous cliquez ici.