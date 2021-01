Pourquoi avons-nous des mobiles avec 16 Go de RAM? La réponse est – avant tout – dans l’appareil photo.

Écrit par Christian Collado sur mobile

En quelques années à peine, nous n’avons plus vu comment 8 Go de RAM Ils sont passés d’être les plus parmi les plus dans le domaine de l’Android haut de gamme, à voir comment ce chiffre était relégué à l’arrière-plan, étant plus courant maintenant dans les mobiles de milieu de gamme – et même certains bas de gamme -.

Dans le même temps, nous voyions comment certains fabricants ont commencé à fournir à leurs meilleurs mobiles des puces mémoire qui atteindre 16 GoDes chiffres qui dépassent même ceux de la plupart des ordinateurs portables du marché.

Nous avons déjà expliqué à quoi sert réellement la RAM et quelle est la quantité la plus appropriée aujourd’hui. Cependant, la réalité est que les besoins en mémoire continuent d’augmenter d’année en année. Mais pourquoi?

L’appareil photo, grand “coupable” que nos téléphones ont de plus en plus de RAM

À travers un fil Reddit, un ingénieur logiciel a voulu expliquer quelle est l’une des raisons pourquoi les mobiles modernes ont besoin d’aussi grandes quantités de mémoire RAM – en particulier par rapport à des appareils tels que les ordinateurs portables.

Dans ce fil, il explique qu’aujourd’hui, la section caméra c’est l’un des grands «coupables» de cette augmentation des capacités mémoire des appareils.

Et c’est qu’avec l’entrée en jeu du systèmes de photographie computationnelle, algorithmes de traitement, capture vidéo ultra haute résolution et autres techniques modernes, une mémoire à très haute vitesse telle que la RAM Il est devenu un élément essentiel dans le domaine photographique, car il est responsable des tâches qui nécessitent des transferts de données extrêmement rapides et avec une latence minimale, qui ne prennent que quelques nanosecondes à compléter – à titre de comparaison, ces processus seraient jusqu’à 2000 fois plus lent si elles ont été effectuées en utilisant la mémoire UFS interne que la plupart des mobiles actuels montent.

Cela a beaucoup à voir avec le traitement des images et des vidéos et le stockage de ces tampons en mémoire où la latence est nettement inférieure, ainsi que la bande passante disponible est nettement supérieure au stockage UFS standard sur les appareils Android.

À cela, nous devons également ajouter que dans La mémoire RAM est partagée par le GPU et le CPU, contrairement à ce qui se passe sur les ordinateurs de bureau – dont les cartes graphiques ont une mémoire RAM dédiée -, qui ne nécessitent pas non plus – en général – d’effectuer des tâches de capture et de traitement d’images ou de vidéos.

Bien sûr, c’est juste une des raisons les plus importantes pour lequel on assiste depuis quelques années à une augmentation impressionnante des capacités de RAM des mobiles Android. D’autres technologies comme l’arrivée de 5G, la réalité augmentée ou le fait que les applications consomment de plus en plus de ressources, ont également influencé et fait qu’aujourd’hui nous disposons déjà de téléphones mobiles avec jusqu’à 16 Go de RAM.