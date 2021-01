Metroid Prime Trilogy sera-t-il disponible sur Switch?

Alors que 2021 vient de commencer, la machinerie de l’information commence déjà à bouger. Il semble que Nintendo est en train de façonner une année vraiment puissante en matière de sorties, en particulier après le règne de 2020 d’Animal Crossing: New Horizons. Avec autant d’anniversaires impliqués, il y a de nombreuses raisons de sortir de grands jeux, y compris un remake occasionnel. Mais, Qui va revenir exactement au catalogue Switch? Ce n’est pas tout à fait clair, mais il semble qu’au moins il y aura un nouveau Metroid en 2021.

Un nouveau Metroid arrive-t-il pour Switch cette année?

Alors que Metroid Prime 4 est toujours silencieux, bien qu’avec des embauches étranges entre les deux, il semble que la franchise va avoir un autre front ouvert. Utilisateur Twitter PH Brésil, connu pour ses contacts avec l’industrie et même pour avoir fait partie du personnel de ResetERA, a publié une série d’images avec lesquelles il fait avancer le sorties possibles de Nintendo en 2021.

Joyeux 2021 pic.twitter.com/aawUeNrZk5 – PH Brésil (@phluttilippe) 31 décembre 2020

Avance le Zelda: Breath of the Wild 2 attendu, mais aussi 3 noms qui ne sont pas entrés dans les paris: Splatoon, Metroid et Fire Emblem. Il semble que cette année nous aurons de nombreuses options à ajouter au catalogue de l’hybride Nintendo, bien que la plus curieuse soit précisément celle mettant en vedette Samus Aran. Suite à la sortie de Metroid: Samus Returns pour 3DS et à l’annonce du redémarrage du développement de Prime 4, le chasseur de primes avait disparu de la carte.

Mais il est possible qu’il soit de retour cette année, peut-être avec la trilogie HD qui fait l’objet de rumeurs depuis si longtemps, ou peut-être avec un épisode qui avance l’histoire là où Fusion l’a laissée. Nous verrons, espérons-le, dans les mois à venir.