Ian Mercer, un entrepreneur de Sammamish, Washington et lauréat du hackathon mondial Better Health, aux côtés de certains des appareils utilisés pour sa technologie Crowd Alert. (Photo gracieuseté de Ian Mercer)

Alors que les restrictions de distance sociale du COVID-19 se sont assouplies, les gens vont dans les magasins, les restaurants et les toilettes tout en essayant de rester à au moins six pieds l’un de l’autre. Mais que se passe-t-il si vous ne pouvez pas dire à quel point l’espace est encombré avant d’entrer? Et qu’en est-il des personnes plus âgées ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un plus grand risque?

Un expert en technologie, consultant et entrepreneur de Sammamish, Washington, a une solution primée. À l’aide de signaux Bluetooth et d’ordinateurs Raspberry Pi de la taille d’une carte de crédit, Ian Mercer a créé un système de surveillance et de notification peu coûteux qu’il appelle Crowd Alert.

«C’était quelque chose que je pouvais faire pour aider tout le monde à risque», a déclaré Mercer.

Il a récemment présenté son idée lors du Better Health Hackathon sur le thème du COVID, un événement à distance organisé par HCL, une société technologique mondiale basée en Inde, en partenariat avec Microsoft.

Crowd Alert a remporté le premier prix cette semaine, remportant 20 000 $. L’équipe comprend le frère de Mercer basé à Londres, Simon, qui possède une entreprise de conception graphique, et sa fille Becca, étudiante à l’université.

« C’est très excitant. Nous pensions que nous étions sur quelque chose », a déclaré Mercer. «C’était bien d’avoir cet ensemble distingué de juges dans les domaines de la santé, de la technologie et des téléphones portables, pour qu’ils le valident et disent que c’était la meilleure idée.

Il n’a fallu que quelques mois à Mercer pour élaborer le concept. Pendant des années, il travaille sur la technologie de signalisation de l’Internet des objets (IoT), les expérimentant et les mettant en œuvre dans sa maison de banlieue, qui, selon lui, pourrait être la maison intelligente la plus intelligente du monde. Avec plus de 200 capteurs, la maison contrôle automatiquement les lumières, le chauffage, les arroseurs, l’audio et d’autres fonctionnalités. Mercer a intégré le traitement du langage naturel dans certains des systèmes pour permettre également la compréhension de commandes verbales spécifiques et nuancées.

C’est très excitant. Nous pensions que nous étions sur quelque chose.

Pour le projet Better Health, Mercer voulait que des capteurs de détection Bluetooth comptent le nombre de personnes dans un rayon défini. Mais de nombreux téléphones portables envoient de nouvelles adresses MAC aléatoires toutes les quelques minutes, ce qui suggère que beaucoup plus de personnes se trouvent dans un espace, et certaines personnes portent plusieurs appareils de signalisation Bluetooth tels que des trackers de fitness et des écouteurs. Mercer a finalement créé un algorithme qui a filtré les signaux en double pour donner une lecture précise sur la foule.

Le matériel pour la configuration de base coûte 54 $, et Mercer a suggéré différentes options pour les panneaux permettant aux gens de savoir si un espace est sûr d’entrer. Son concept de base est un panneau utilisant des lumières LED avec des illustrations de personnes séparées par des distances étroites ou larges et éclairées en rouge, bleu ou vert. Une entreprise avec un signe numérique existant pourrait ajouter des informations sur la capacité. Le système est conçu pour être facile à installer et ne nécessite que peu de personnalisation.

Le concept Crowd Alert pourrait également inclure une application permettant aux gens de vérifier à distance le niveau d’occupation d’un restaurant, d’un bar ou d’un magasin.

Graphiste Simon Mercer et étudiante universitaire Becca Mercer, membres de l’équipe Crowd Alert. (Photos fournies par Ian Mercer)

«Cela résout un réel problème et je peux voir comment vous pouvez rapidement le faire évoluer», a déclaré le juge du hackathon Itumeleng Makgati, responsable de la sécurité de l’information chez Sasol, une société d’énergie et de produits chimiques.

La technologie a des utilisations au-delà de la pandémie COVID. Il pourrait être installé à l’extérieur des toilettes des aéroports ou des grandes salles, dans un cadre d’entreprise pour indiquer quelles salles de conférence sont gratuites, ou dans une université pour alerter les utilisateurs des bibliothèques les moins occupées. Mercer a été contacté par une université pour mener un essai afin de détecter et de partager le nombre de personnes à l’intérieur d’un espace de laboratoire.

Mercer est à la recherche de partenaires capables de gérer la fabrication, la distribution et la vente des systèmes et aimerait les diffuser dans le public le plus rapidement possible.

«Les gens ne se sentent pas en sécurité dans un magasin», a-t-il dit, «sans savoir s’il y avait trop de monde ou non.»