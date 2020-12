Il y a trois ans, nous parlions de ‘Homescapes’, un jeu qui est l’un des plus téléchargés sur iOS depuis 2017. Simple, dans le style ‘Candy Crash’ et fonctionnel même si nous n’avons pas d’iPhone de dernière générationVoici Gardenscapes, la version sœur du jeu dont nous avons parlé.

Dans Gardenscapes, nous reviendrons à résoudre certaines énigmes avec un mécanisme très simple, car il boit directement de l’opération du tic-tac-toe. Nous allons vous expliquer comment est le jeu et ce qu’il doit tellement vous accrocher.

Un jeu simple pour tous les publics

La mécanique du jeu est plus que simple: elle est basée sur trois (ou plusieurs éléments) d’affilée, il faut donc assembler des éléments de même couleur et forme, verticalement, horizontalement ou en diagonale. Cela semble assez simple, mais au fur et à mesure que nous progressons dans le jeu, les niveaux deviennent de plus en plus compliqués.

En plus de résoudre les énigmes, le jeu a sa propre histoire et aventure, nous allons donc progresser dans les niveaux et dans l’histoire elle-même

Le jeu ne veut pas rester ici, et c’est que pendant que nous résolvons les différentes énigmes nous acquérons des éléments pour le jardin avec l’aide de notre majordome. Nous aménagerons différentes zones du jardin, découvrirons des personnages et avancerons dans une histoire amusante.

Gardenscapes est un jeu gratuit et chronophage sur iOS et Android. Les mises à jour l’ont plutôt bien fait Et, bien qu’il ait des achats intégrés, nous pouvons en profiter sans dépenser un seul euro.

Jardins

L’actualité ‘Gardenscapes’: un jeu de réflexion qui ne cesse de récolter des succès sur iOS et Android