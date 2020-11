Shadow Fight est depuis longtemps l’une des sagas les plus spectaculaires en matière de jeux de combat. Son dernier opus est ‘Shadow Fight Arena’, et nous voulions l’essayer après avoir vu qu’il balaie ces dernières heures dans le Play Store.

Ceci est la tranche la plus récente de Shadow Fight, un nouveau jeu qui nous permet jouer en équipe de trois contre trois joueurs, avec un système de combat spectaculaire et des graphismes incroyables.

C’est ‘Shadow Fight Arena’

Tout d’abord: le tutoriel pour apprendre à bouger et à se battre.

Shadow Fight Arena vient de débarquer sur Google Play et a déjà accumulé plus de 100 000 téléchargements. Il est dans sa version 0.4.11, il est compatible avec Android 5 et supérieur et a un poids de 99 mégaoctets. Au démarrage du jeu la première chose que nous rencontrons est le tutoriel, qui se termine en quelques minutes. Dès le début on voit que la section graphique est super, et nous pouvons le déplacer même si notre terminal est de milieu de gamme: le jeu est hautement optimisé.

Terminé le didacticiel, nous pouvons commencer à battre.

Après avoir terminé le didacticiel et après avoir combattu plusieurs fois avec des bots, nous pouvons commencer à jouer en ligne. Les matchs sont toujours à trois contre trois joueurs, et ce n’est pas gagné tant que nous n’avons pas vaincu les trois. C’est un format qui nous rappelle des propositions comme ‘Tekken’, avec un système de combat très choyé: blocs, attaques spéciales, capacités de chaque personnage, etc.

Le jeu est entièrement gratuit, mais nous avons un système de micro-paiement avec lequel nous pouvons améliorer le caractère plus facilement. Ce n’est pas une rémunération pour gagner car avec suffisamment de talent, nous pouvons battre n’importe quel adversaire, mais ce sera toujours plus facile si nous passons par la case. ‘Shadow Fight Arena’ nous a laissé un bon goût dans la bouche: c’est amusant, il a de bons graphismes et les combats sont plutôt réussis.

Arène de combat de l’ombre

