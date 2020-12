L’étrange titre ressemble à une démo technique qui n’a jamais vu le jour et qui contient un insecte.

Sûrement le monde des jeux vidéo cache de nombreux secrets qui n’ont pas atteint le public et que nous aimerions connaître. Maintenant, certains fans de jeux vidéo classiques et de Dreamcast en ont trouvé un qui était apparemment très bien caché: un jeu inédit Les Simpsons, dans lequel nous manipulons un insecte et il a des graphismes cel-shading.

Cette découverte a été faite sur le forum dreamcast-talk et partagée par l’utilisateur Twitter @ pcwzrd13. Sur le forum, un utilisateur a partagé les fichiers d’un kit de développement Dreamcast qui était cassé et auquel j’avais accès. En enquêtant de manière plus approfondie, certains joueurs ont découvert qu’ils pouvaient exécuter un jeu inconnu: Les Simpsons: Bug Squad. Apparemment, ce jeu vidéo a servi de démo technique pour enseigner les capacités de la console.

Et oui, comme on dit, le jeu vidéo est entièrement jouable et la chaîne YouTube DreamcasticChannel, qui est également de @ pcwzrd13, a téléchargé un gameplay commenté dans lequel nous pouvons voir de quoi parle ce jeu, la maison familiale et Homer qui circule. Le jeu a vraiment l’air assez bien, bien qu’il soit vrai qu’au niveau du gameplay, c’est encore quelque chose très basique et il ne semble pas y avoir grand-chose à faire, au-delà du saut et du vol.

Le jeu a été développé par Studios au citron rouge et il semble qu’il n’a pas d’audio. On ne sait pas avec certitude quelle est l’histoire derrière le jeu vidéo, mais c’est quand même une curiosité très intéressante. Puisque nous parlons de jeux classiques, de Jeux 3D nous recommandons la série Netflix Score élevé, qui raconte une partie de l’histoire des jeux vidéo et que nous pensions plutôt bien.

