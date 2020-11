Si «Minecraft» et «Fortnite» avaient un enfant, il s’appellerait «Pixel Strike 3D», un jeu qui balaie Google Play avec plus d’un million de téléchargements. Le jeu est sur Google Play depuis longtemps, mais il a évolué de manière plus que remarquable et aujourd’hui il est à l’un de ses meilleurs points de maturation.

Un Battle Royale avec l’esthétique de Fortnite, lancement d’avion inclus. Nous allons vous dire à quoi ressemble ce jeu aujourd’hui et pourquoi c’est l’une des alternatives les plus réussies du magasin d’applications Google.

Un Fornite à l’esthétique Minecraft

Pixel Strike 3D est un FPS Battle Royale multijoueur. En d’autres termes, un jeu à la première personne où l’objectif est de tuer le reste des joueurs. C’est un jeu lourd avec plus de 400 mégaoctets de poids. La section graphique, bien que simple dans le style Minecraft, est très prudente et se déplace constamment à 60 FPS si le mobile est puissant.

Lors de l’ouverture du jeu nous créons notre joueur, personnalisable avec différentes peaux. Le jeu a plusieurs modes dans son menu, mais nous allons nous concentrer sur le mode Battle Royale, qui est le mode étoile. Comme dans Fortnite ou PUBG, nous sautons d’un avion pour atterrir au point que nous voulons sur la carte.

Nous descendons le couteau d’avion à la main, cherchons des armes et essayons d’être les premiers pendant que le reste des joueurs s’entre-tuent

Nous avons atterri avec un couteau à la main et nous collectons des armes pour tuer les adversaires (25 joueurs). Le cercle se ferme petit à petit, jusqu’à ce que la fin du jeu se déroule dans une zone restreinte de la carte, comme dans le reste de Battle Royale.

Le jeu est entièrement gratuit, bien qu’il existe des achats intégrés pour personnaliser le personnage et plus encore. Les jeux sont courts (moins de 10 minutes), afin que nous puissions nous amuser loin des 20 minutes qu’un jeu de ‘Fortnite’ ou ‘PUBG’ peut durer.

Pixel Strike 3D

