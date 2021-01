Pendant des années, jailbreaker et essayer de contourner la sécurité de l’iPhone a été un divertissement pour beaucoup. ‘newhacker1746’, un jeune homme de 16 ans seulement, a utilisé Checkra1n (l’une des méthodes actuelles de jailbreak) pour installez sur votre iPhone 7 la distribution Linux Ubuntu 20.04 LTS.

L’utilisateur, comme expliqué dans Genbeta, a publié des instructions sur Reddit afin que toute personne souhaitant effectuer ce processus puisse le faire. De même, il a publié une vidéo sur YouTube montrant son fonctionnement et les problèmes qu’il a rencontrés.

Un iPhone 7 sous Ubuntu

‘newhacker1746’ a publié comment et pourquoi il a installé Ubuntu sur son iPhone 7. Le mobile a cessé de fonctionner en raison d’un problème de stockage internec’est donc devenu son cobaye. Après quelques tests, il a non seulement pu installer Ubuntu via la ligne de commande, mais réussi à installer et exécuter l’environnement graphique Gnome.

Si vous avez un iPhone 7 dans le tiroir, vous pouvez suivre les instructions pour installer Ubuntu Linux sur votre appareil

Dans la vidéo, nous apprécions comment l’environnement est fonctionnel, se déplaçant sur l’iPhone grâce à une souris. Sans aucun doute, un exploit assez curieux, surtout si l’on considère que l’adolescent n’a que 6 ans. Le processus ne peut être appliqué que sur iPhone 7car le noyau que vous avez utilisé n’est compatible qu’avec le processeur Apple A10 Fusion.

‘newhacker1746’ rapporte que prévoyez d’utiliser cet iPhone avec Linux en tant que serveur, une utilisation assez différente de celle habituelle, mais plus que valable (et curieuse).

«Croyez-le ou non, je vais l’utiliser dans un environnement de production: je prévois d’utiliser cet iPhone comme serveur pour atténuer les problèmes de capacité de mes serveurs domestiques. J’ai 16 ans et je gère plusieurs sites Web de clubs dans mon école et divers serveurs. de jeux pour mes amis, et je souhaite distribuer une certaine charge sur l’iPhone pour soulager le serveur principal. “

