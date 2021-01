Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Collections de cartes Pokémon ils peuvent être de véritables trésors pour leurs propriétaires et peuvent être évalués à des milliers de dollars. Malheureusement, il y a parfois d’autres priorités plus importantes. Nous connaissons maintenant une histoire qu’un jeune homme a vécue et sa collection évalué à 80 mille dollars.

Caleb King est un jeune américain qui en 2016 a décidé achetez une collection de cartes Pokémon pour 4 000 $. À l’époque, de nombreuses personnes ne l’ont pas soutenu et même ses parents lui ont dit que c’était un investissement ridicule. “Beaucoup de gens ont essayé de me dissuader de faire [la inversión de 2016] initialement. Surtout mes parents. Ils m’ont dit «hé, tu ne devrais pas dépenser autant d’argent pour ces lettres, c’est ridicule»… Je les ai ignorés et il a donné sa récompense », a assuré Caleb.

Maintenant, le jeune homme a vendu sa collection pour 80 mille dollars et tout pour payer son diplôme universitaire. Apparemment à la fin de tout si c’était un bon investissement puisque le jeune homme peut étudier la médecine sans problèmes Université de Géorgie du Nord.

Le marché de la collecte de cartes Pokémon Cela a toujours été lucratif, mais ces derniers temps, il a gagné beaucoup de force et de nombreuses célébrités ont investi dans cette entreprise.

(La source)

