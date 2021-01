Il a fallu plus de 37 heures pour atteindre cet exploit en multijoueur sur Treyarch et Activision.

Est-il possible d’obtenir le premier Prestige d’un jeu Call of Duty sans tuer personne? Si possible. Ceci est démontré par ce joueur de Call of Duty Black Ops Cold War qui a pris la «guerre froide» à la lettre, au point de éviter les conflits ouverts avec vos rivaux dans le jeu de tir multijoueur de Treyarch et Activision. Parce que cela a été son exploit: monter de niveau jusqu’à atteindre le Prestige sans avoir à regretter une seule victime ennemie.

Grâce à Reddit, cet utilisateur connu sous le nom de Pilgore1 partage une capture d’écran de son profil de joueur, qui reflète pleinement l’exploit: 37 heures et 14 minutes de jeu, 200 parties jouées, un ratio de victoire de 1,23 … Et zéro victime, bien qu’il soit vrai que le joueur marque en moyenne 235 points par minute, comment y est-il parvenu? Eh bien, en fonction de l’atteinte des objectifs, de la destruction des véhicules ennemis et des stries, et beaucoup, mais beaucoup de patience.

Une véritable “course pacifiste Call of Duty“Cela semblerait impensable pour beaucoup de gens, mais cela, pour ce joueur, c’est toute une médaille à montrer sur sa veste. Publié en novembre dernier, Call of Duty Black Ops Cold War ça a été un grand succès pour Activision, présent en tête des listes des jeux les plus vendus de l’année dans des pays comme le Royaume-Uni, et établissant le nouveau record des ventes numériques de la saga. Si vous voulez savoir ce que propose Treyarch dans ce nouvel opus, voici l’analyse de Call of Duty Black Ops Cold War.

