Profitant des capacités et des bugs de Link dans le jeu, un fan montre comment tirer un coup mortel à distance.

Après plusieurs années entre nous, la réalité est que The Legend of Zelda: Breath of the Wild continue d’être un spectacle quand il s’agit de montrer des exploits de joueurs qui semblent impensables: à la fois pour son ingéniosité et pour la conception du jeu qui permet la effectuer ces actions qui nous laissent la bouche ouverte. Maintenant, nous voyons comment un utilisateur a pu tuer un ennemi avec un coup de cœur à 1400 mètres de distance.

Neko, un utilisateur de YouTube, a mis en ligne la vidéo de l’exploit, dans laquelle il montre le processus pour éliminer un gardien, lançant une flèche depuis le plateau de l’Aube qui atteint l’emplacement de l’ennemi dans les ruines d’Hyrule.

Pour l’impact, utilisez les compétences et les problèmes, mais le résultat est spectaculaireLe processus n’est pas du tout facile, il nécessite des heures d’étude de scène, les compétences de Link et aussi en profitant des erreurs de programmation ou du utilisation de glitch BTB (Bullet Time Bounce) qui permet au personnage de rebondir sur la tête de l’ennemi afin de suivre le chemin de la flèche. Et aussi pouvoir sauter à l’infini. Il est plus facile de le voir, alors ne manquez pas la vidéo que vous avez sur ces lignes pour halluciner.

Au fil des ans, nous avons vu plusieurs histoires curieuses liées à Breath of the Wild. Et ce n’est pas la première fois que nous voyons comment ils abattent un Gardien d’une manière incroyable. Nous avons également récemment vu qu’ils dépassaient les limites d’Hyrule ou que certains PNJ étaient des infiltrés Mii.

