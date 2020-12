Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 18/12/2020 12h43

Aujourd’hui, Final Fantasy Il est considéré comme l’une des franchises de jeux vidéo les plus importantes de tous les temps. Même, il est très probable que cela provienne également de la culture pop. Cependant, les choses n’ont pas toujours été comme ça, et en fait, son nom cache une histoire très intéressante que les fans de la saga connaissent sûrement déjà.

33 ans après le lancement du premier jeu au Japon, nous devons aujourd’hui nous souvenir de cette importante saga et de l’impact qu’elle a eu sur l’industrie. Final Fantasy est plus qu’un simple nom, c’est un héritage qui a façonné le genre de RPG et JRPG au fil des ans. Ainsi que d’autres franchises, Final La fantaisie a aussi eu ses hauts et ses bas, mais chaque jeu fait un excellent travail en nous rappelant pourquoi nous aimons l’univers créé par tant. Square Enix, anciennement connu sous le nom de Squaresoft.

Malgré ce que beaucoup pourraient penser, la saga Final Fantasy a encore beaucoup de vie en elle, et un rappel de cela est le prochain Final Fantasy XVI qui a été annoncé lors de la vitrine PS5 il y a quelques mois. Bien que cela semble encore loin de nos mains, nous voulons croire que ses développeurs ne tarderont pas à nous envoyer des nouvelles à ce sujet.

En attendant, dites-nous quel est votre Final Fantasy favori?

