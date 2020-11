God of War passera à 60 ips sur PS5.

Samedi dernier était Halloween Et malgré le moment actuel, beaucoup de gens ont profité d’eux-mêmes en se déguisant en leurs personnages préférés, y compris ceux du monde du jeu vidéo. L’un des exemples les plus particuliers est celui du lutteur de la WWE, Adam Scherr, mieux connu sous le nom de Braun Strowman, qui s’est déguisé en Kratos, le protagoniste de la saga God of War.

Le costume est impressionnant, mais bien sûr, il convient de noter que le physique de Strowman aide beaucoup à provoquer la fidélité au personnage créé par l’étude. Sony Santa Monica. Qui sait s’il pourrait jouer le personnage à l’avenir et est-ce que peu de lutteurs ont triomphé dans le monde du cinéma comme c’est le cas avec Dave Bautista, John Cena ou Dwayne The Rock Johnson.

Strowman n’est pas n’importe qui dans le monde de la lutte. 2020 a été la meilleure année du lutteur depuis qu’il a remporté l’un des deux titres mondiaux de la WWE, le championnat universel, dans le grand événement de la promotion, Wrestlemania, battant une légende de ce sport comme Bill Goldberg. Et il n’est jamais trop tard pour commencer à jouer ou à rejouer à God of War, l’un des meilleurs titres de la dernière génération de consoles, sur lequel tous ces joueurs pourront également transférer leur jeu. Playstation 5 s’ils l’acquièrent à l’avenir. Il ne faut pas oublier que sa suite tant attendue, God of War: Ragnarok, arrivera pour cette console.

▪ Date de sortie: 20/04/2018