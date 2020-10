Le 25 octobre dernier, nous avons appris la mort de Lee Kun-hee, président de Samsung Bien qu’il soit frappé d’incapacité depuis 2014, lorsque ses problèmes de santé l’ont conduit à être admis à l’hôpital sans que l’entreprise ne mette à jour les données sur son état depuis, ce qui, dans les recoins du pays, avait même ouvert la porte à des complots. savoir s’il était déjà mort ou non.

Au-delà des théories que nous pouvons lire avec un cône en feuille d’argent sur la tête, Le drame de la mort de Kun-hee a une nuance aussi réelle que l’argent. Jusqu’à présent, le président était considéré comme la personne la plus riche du pays selon Forbes et l’une des plus opulentes du monde, et maintenant, avec sa mort, le problème de son héritage s’ouvre.

La Corée du Sud est l’un des pays où le taux d’imposition des successions de biens et d’actions est le plus élevé. Avec l’impôt du pays prélevé jusqu’au 60% sur les actions héritées pour les grands actionnaires et 50% sur les biens immobiliers et autres actifs, La famille de Lee pourrait devoir une facture fiscale d’environ 10 milliards de wons (environ 7,5 milliards de dollars, selon .).

Il est difficile de mettre ceux qui Samsung signifie pour la Corée du Sud, surtout à l’heure où les États-Unis débattent des monopoles de Google et de l’entreprise.

Samsung est bien plus que ses smartphones et téléviseurs. Il a des jambes importantes sur le marché de la construction, des chantiers navals, des hôtels, des assurances, des méthodes de paiement, de la biotechnologie et même des clubs sportifs. Résultat, ces dernières années, Samsung a produit entre 12 et 15% de tout le PIB de la Corée.

A ce problème laissé par la série HBO Succession dans une comédie romantique, La propre idiosyncrasie de Samsung est ajoutée, construit pendant des décennies avec l’aide du gouvernement sud-coréen, et la situation familiale de ses héritiers directs et indirects, avec un enfant de sexe masculin ayant des problèmes juridiques et un réseau d’oncles et de cousins ​​installés dans les autres entreprises que le conglomérat Samsung a créé tout au long au cours des années.

Lee Kun-hee sur une photo de 2013.

C’est l’histoire de la façon dont la fin de l’homme qui a fait de Samsung l’une des plus grandes entreprises technologiques du monde pourrait également être son talon d’Achille.

De la vente de nourriture au “ chaebol ”, les origines de Samsung

Lee Kun-hee détenait à sa mort 4% du plus grand producteur mondial en volume de smartphones ou téléviseurs (Samsung Electronics) et 21% de Samsung Life Insurance Co., ses services d’assurance et de santé, qui est la deuxième plus grande partie du conglomérat.

Sa richesse et sa position relèvent directement de son père, Lee Byung-chul, le fondateur presque mythique de l’entreprise décédé en 1987..

L’histoire de Byung-chul Cela donne plusieurs films et sûrement un bon livre pour y entrer est Samsung Rising, mais essayons de résumer ses plus de 50 ans de puissance.

Le patriarche des Lee a fondé Samsung en 1938, initialement en tant que société d’importation et d’exportation qui faisait initialement des affaires pour expédier de la nourriture dans la province alors contestée de la Mandchourie.

Après la guerre de Corée, il a fait des affaires comme producteur de sucre et de nourriture pour les soldats américains installés là-basAvec l’indépendance du pays, il a été chargé par le président Park Chung-hee d’initier la modernisation du pays. Là, ils ont commencé à diversifier encore plus leurs activités, ce qui a commencé à toucher la construction et l’électronique pour la première fois.

Lee Byung-chul, Lee Kun-hee et Lee Jae-yong, de gauche à droite

Le cas de Samsung n’était pas le seul. Le gouvernement sud-coréen naissant a fait confiance à plusieurs des entreprises les plus puissantes du pays, les habilitant, de sorte qu’elles contribuent à leur tour à revigorer l’État. C’était l’origine du ‘chaebol’ (entreprise familiale en coréen), dont sont également issus LG ou Hyundai.

La famille Lee

À la mort de Byung-chul en 1987, Lee Kun-hee, maintenant décédé, a pris le contrôle, mais la corporation était divisée entre les frères héritiers. Samsung, Shinsegae (grands magasins), CJ Group (alimentation et divertissement) et Hansol (chimie). De cette manière, Samsung s’est retrouvé avec les divisions les plus rentables: l’électronique, la construction et les chantiers navals.

Cela a formé un premier puzzle qui a été élargi dans la génération suivante. Suite à la scission entre les frères héritiers, Lee Kun-hee a également réparti l’écosystème Samsung entre ses trois fils: en tant que vice-président et héritier nominal Lee Jae-yong (52 ans), connu sous le nom de Jay Y. Lee dans l’Ouest, qui dirige l’entreprise depuis le handicap de son père, la sœur aînée Boo-jin (50 ans), gère l’hôtellerie que Samsung possède également, tandis que Seo-hyun (47) est responsable de la fondation de bienfaisance. Il y avait une quatrième sœur, Yoon-hyung, qui s’est suicidée en 2005.

Problèmes juridiques des parents aux enfants

Pendant le mandat de Lee Kun-hee Samsung est devenu ce qu’il est aujourd’hui, passant du statut de fabricant d’électronique bon marché à la marque qui vend le plus de téléphones en volume, avec un engagement de qualité qui jusqu’à présent l’a conduit à être le principal rival d’Apple en termes d’innovation.

Cependant, tout n’était pas rose dans son mandat, loin de là. Le deuxième des Lees a dû démissionner de son poste de président en 2007 après un scandale de corruption contre le président sud-coréen Roh Tae-woo.

Kun-hee a été gracié par le président qui a succédé à Tae-woo, dans un autre exemple des liens entre l’entreprise et le pouvoir, retournant à son poste jusqu’à sa mort.

Ces problèmes juridiques ont également affecté votre enfant et futur héritier, Lee Jae-yong, qui a été emprisonné pendant un an pour l’affaire «Raspoutine», un autre complot de corruption et de trafic d’intérêts qui a conduit à la démission du président du pays Park Geun-hye, et qui est toujours en attente d’une clôture judiciaire.

Telle est l’image de fond d’une succession dans laquelle, en plus des impôts qu’ils devraient payer, les intérêts croisés de toute la famille sont combinés.

Les médias locaux comme le Korea Herald spéculent qu’en fin de compte, Soit un accord sera conclu avec le Trésor, soit les héritiers pourront payer la dette en espèces avec les bénéfices de Samsung, plutôt que d’avoir l’obligation de vendre une partie des actions, ce qui pourrait fragmenter le géant asiatique d’une manière qui jusqu’à présent, en raison de son idiosyncrasie et de celle du pays, semblait impensable.

L’article Un magnat mort et un héritier persécuté par la justice: le drame de la succession de Samsung a été publié dans Explica.co.