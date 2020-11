Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La communauté Heroes of the Storm est toujours active et il y a quelques mois, ils ont accueilli Mei-Ling Zhou, un personnage d’Overwatch qui a rejoint les jeux MOBA.

Blizzard s’est engagé envers les joueurs, il tiendra donc sa promesse de publier encore plus de contenu pour Heroes of the Storm. Pour profiter de la fièvre de World of Warcraft: Shadowlands, la société apporte un personnage MMO au Nexus.

Ce n’est ni plus ni moins que Hogger, le Fléau d’Elwynn, une élite qui a causé des problèmes à certains joueurs de MMO. Le personnage est arrivé aux serveurs de test MOBA. D’autre part, Blizzard a fait une annonce majeure liée à la dernière anomalie du Nexus.

Heroes of the Storm recevra World of Warcraft Hogger

Hogger aura des compétences avec lesquelles il fera souffrir ses rivaux. Avec Loot Stack, vous pouvez infliger 102 points de dégâts lorsque vous déposez de la ferraille dans une zone spécifique. De plus, cette capacité permettra au personnage de récupérer 3% de sa santé par seconde pendant 5 secondes.

Son attribut passif est Fury, qui s’obtient en infligeant ou en subissant des dégâts d’attaques de base. Cela permettra à Hogger de recharger ses capacités 1% plus rapidement tous les 2 points de Fureur. Le méchant attaquera avec sa chaîne pour infliger 140 dégâts et repousser les ennemis avec Coup étourdissant.

De plus, il infligera des dégâts supplémentaires et étourdira les adversaires s’ils touchent un terrain. Pour aggraver les choses, Coup étourdi donnera 10 points de fureur. Son autre capacité est Dynamite for Dummies, qui inflige 180 dégâts et 30% de ralentissement.

Wild Hogg fera perdre le contrôle au personnage et se tournera vers la zone où se trouvent les ennemis. Ce pouvoir infligera 36 dégâts qui augmenteront en fonction du niveau de Fureur. Sa capacité héroïque est Pile Up, ce qui génère une pile de butin plus puissante, infligeant 140 dégâts, ainsi qu’un ralentissement de 50%.

Enfin, nous avons Shockwave, la puissance avec laquelle Hogger frappe le sol et génère une vague dont l’impact initial inflige 306 dégâts et étourdit. Les ennemis touchés par l’onde de choc à eux seuls subiront 210 dégâts. Ci-dessous, une vidéo du héros:

Blizzard a supprimé la dernière anomalie du Nexus de Heroes of the Storm

D’autre part, Blizzard a expliqué pourquoi il avait décidé de supprimer le médaillon du gladiateur, la plus récente anomalie du Nexus. Le studio a précisé qu’ils avaient expérimenté divers mécanismes et qu’ils étaient satisfaits; cependant, certains éléments ne l’ont pas convaincu du tout.

“Nous avons aimé la façon dont le Medallion a donné aux joueurs la capacité de contrer les chaînes de contrôle des foules et comment il a ajouté une nouvelle façon d’exprimer les capacités disponibles pour tous les joueurs, quel que soit le héros ou le rôle qu’ils jouaient”, a-t-il expliqué. Tempête De Neige.

En fin de compte, les développeurs ont réalisé que l’anomalie du Nexus avait supprimé certains éléments du MOBA qui sont vitaux pour l’expérience de jeu. L’équipe en charge a expérimenté les variantes du médaillon du gladiateur, mais n’a trouvé aucune solution convaincante.

“Malgré les problèmes que nous avons rencontrés avec le Medallion, nous pensons que l’idée reste prometteuse, alors peut-être qu’ils nous verront l’expérimenter à nouveau dans le futur”, a conclu Blizzard.

Heroes of the Storm est disponible sur PC. Recherchez sur cette page toutes les actualités liées au titre Blizzard.