Les océans recèlent de nombreux trésors, des perles dans les huîtres aux joyaux des épaves. Mais on peut aussi y trouver d’autres types de biens encore plus précieux, mais beaucoup moins matérialistes. C’est le cas du plitidepsine, un médicament contre le coronavirus trouvé dans la mer.

C’est un principe actif issu d’un invertébré marin, avec une histoire très intéressante derrière. Initialement, son utilisation comme antitumoralMais il s’est également avéré très efficace pour inhiber la réplication de certains virus, y compris celui qui provoque la panique dans le monde depuis des mois.

Des Caraïbes à Ibiza: un médicament contre le coronavirus retrouvé en mer

La découverte de ce composé est l’œuvre de PharmaMar, une société biopharmaceutique espagnole qui s’inspire de la mer pour la découverte de molécules avec activité antitumorale. Bien que ce soit leur fonction principale, ils ont récemment lancé un unité de virologie conçu pour étudier les molécules susceptibles d’avoir une activité antivirale. C’est ainsi que s’est produit le changement d’objectif de la plitidepsine, mais comment tout a-t-il commencé?

Il a été initialement découvert que ce médicament avait une activité antitumorale

En fait, il faudrait remonter pratiquement il y a plusieurs siècles, lorsque les premiers navires qui ont voyagé d’Amérique en Europe ont attaché à leur structure des colonies de Aplidium albicans. Il s’agit d’un petit animal marin invertébré, censé avoir ses origines dans les eaux chaudes de la Mer des Caraïbes, mais peut-être de cette manière, il a proliféré dans le méditerranéen. Aujourd’hui, il se trouve dans diverses zones de cette mer. Plus précisément, les scientifiques de PharmaMar l’ont recueilli dans les eaux de Ibiza.

Ainsi commença une procédure de essais et erreurs, visant à étudier progressivement l’effet des extraits obtenus à partir dudit organisme sur différents types de cancer. Une fois que les tumeurs sur lesquelles il a un potentiel thérapeutique sont sélectionnées, on analyse quel principe actif spécifique est responsable de l’effet observé. Le résultat était que la plitidepsine pouvait agir sur quatre types de cancer différents. Mais il a également montré une activité antivirale, tout cela grâce à son potentiel d’inhibition d’une protéine spécifique: EF1A.

Une protéine pour tous les battre

La protéine EF1A a un très large éventail de fonctions. Parmi eux se trouve le recyclage des toxines produit par certains types de cancer. Ce sont des protéines malformées qui, si elles étaient accumulées, finiraient par provoquer la mort de la cellule tumorale. Cependant, grâce à EF1A, ils peuvent être reconvertis en acides aminés, qui sont les «petites briques» qui composent toute protéine, et sont continuellement renouvelés.

Plusieurs virologues ont confirmé l’efficacité antivirale de la plitidepsine par des tests in vitro.

La plitidepsine se lie à EF1A et l’empêche de remplir cette fonction, facilitant ainsi la mort des cellules tumorales. Mais ce n’est pas sa seule fonction. Il en a également un autre qui en fait un médicament possible contre le coronavirus trouvé dans la mer.

Et, en plus de cette manœuvre de recyclage, il peut également agir comme convoyeur pour aider le virus à pénétrer dans le noyau cellulaire. Il a été démontré que cela se produit avec divers virus, tels que Dengue, Zika, SARS-CoV-1 et maintenant aussi SARS-CoV-2.

Suite à ce constat, ils ont communiqué leurs résultats à l’équipe SCCI du virologue Luis Enjuanes, qui a procédé à sa vérification en effectuant des tests in vitro. Il a mis plusieurs cultures de cellules infectées en contact avec la plitidepsine, nom commercial Aplidine, et a vu qu’en effet, la réplication du coronavirus était arrêtée avec une grande efficacité.

Le virologue de l’hôpital Mount Sinai de New York a fait de même, Adolfo Gacría Sastre. Il avait précédemment participé à une étude qui a déterminé un ensemble de protéines dont l’inhibition pourrait être efficace pour arrêter le SRAS-CoV-2. Parmi eux se trouvait l’EF1A. C’est pourquoi, lorsqu’il a appris l’existence de l’Aplidine, il s’est mis à la tester, avec des résultats aussi prometteurs que ceux d’Enjuanes.

Du laboratoire aux hôpitaux

Le fait que l’Aplidine ait déjà été testée chez l’homme en tant qu’antitumeur pourrait réduire considérablement les étapes de son approbation en tant que médicament pour traiter le COVID-19. La première phase de tout essai clinique vise précisément à vérifier la sécurité des médicaments et c’est quelque chose qui a déjà été fait. Malgré cela, cette première étape a été répétée dans une nouvelle procédure, visant à analyser son efficacité en tant qu’antiviral. Les phases I et II sont déjà achevées, avec des résultats très positifs dans les deux cas.

Le médicament semble être plus sûr que le Remdesivir

Lors d’essais avec des volontaires, un remarquable réduction de la charge virale entre les jours 4 et 7 après le début du traitement. Cela représente une réduction moyenne de la charge virale au jour 7 de 50% et de 70% au jour 15.

De plus, 80,7% des patients ont reçu Haute médicale au jour 15 d’hospitalisation ou avant et 38,2% avant le jour 8 (selon le protocole, ils doivent être hospitalisés pendant au moins 7 jours). Enfin, il est à noter que lors de la visite clinique prévue le 30, aucun d’entre eux n’avait développé de symptômes ou de signes dérivés d’une infection au COVID-19.

Bref, ce médicament contre le coronavirus retrouvé en mer pourrait être un bon traitement. Nous attendons tous avec impatience l’arrivée du vaccin. Mais quand nous l’avons, au moins pour un temps, il devra coexister avec des traitements comme celui-ci. À l’heure actuelle, l’un des meilleurs résultats cliniques est Remdesivir. Cependant, l’aplidine semble être encore plus efficace. La bataille contre le SRAS-CoV-2 nécessite de nombreux soldats pour se battre. Et l’un des plus efficaces pourrait être celui qui, il y a si longtemps, s’est éloigné des eaux lointaines des Caraïbes.