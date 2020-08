L’audience antitrust à laquelle le PDG d’Apple Tim Cook, le PDG de Google Sundar Pichai, le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le PDG d’Amazon Jeff Bezos ont participé en juillet a confirmé que toutes les entreprises adoptent « un comportement profondément troublant et oblige le Congrès à prendre des mesures. », selon le représentant David Cicilline, président du comité antitrust de la Chambre menant l’enquête.

Cicilline a fait ces remarques dans une interview avec Bloomberg, où il a déclaré que l’enquête avait confirmé qu’Apple, Google, Amazon et Facebook abusaient tous de leur pouvoir de marché au détriment des consommateurs.

« Le genre de thème commun est l’abus de leur pouvoir de marché pour maintenir leur position dominante sur le marché, pour écraser les concurrents, pour exclure les gens de leur plate-forme et pour gagner des rentes de monopole. »

Cicilline a déclaré qu’il était prêt à fournir des recommandations dès le mois prochain et que le Congrès devait agir de toute urgence pour protéger les consommateurs. Cicilline n’est pas entré dans les détails sur les recommandations que le groupe d’experts ferait, mais il dit qu’il travaille avec les républicains pour trouver un terrain d’entente sur «les idées les plus grandes et les plus audacieuses».

Selon Bloomberg, Cicilline a évoqué la possibilité d’une loi Glass-Steagall pour les plates-formes technologiques, ce qui empêcherait les entreprises technologiques à la fois de gérer une plate-forme et de la concurrencer en même temps.

«C’est une grande idée», a-t-il déclaré à propos de la séparation des deux fonctions. « Ce serait une façon d’essayer de séparer ce qui est une relation pleine de conflits qui, je pense, favorise une énorme domination du marché et un comportement d’intimidation par Amazon, par exemple. »

Le rapport du comité antitrust abordera quatre domaines: les modifications des lois antitrust actuelles, les réformes visant le secteur de la technologie, le renforcement des litiges antitrust privés par les plaignants et la garantie que le DoJ et la FTC disposent des ressources nécessaires pour faire leur travail.

Le sous-comité antitrust judiciaire de la Chambre des États-Unis enquête sur Apple, Google, Amazon et Facebook depuis juillet 2019, aboutissant à une audition avec les PDG de toutes les entreprises.

Pour Apple, le sous-comité s’est concentré sur les politiques et les frais de l’App Store de l’entreprise, en particulier les cas où il a rejeté des applications et modifié les règles de l’App Store à son avantage apparent, comme lorsqu’il a commencé à rejeter certaines applications de contrôle parental pour l’utilisation de la gestion des appareils mobiles après le sortie de la fonction Screen Time.

Au fur et à mesure que l’enquête antitrust se déroulait, Apple a été impliqué dans des batailles publiques sur les politiques et les frais de l ‘«App Store», d’abord avec l’application de messagerie « Hey » et actuellement avec Epic Games.