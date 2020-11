Éditorial: La technologie / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’expérience d’essayer un nouveau périphérique est quelque chose de vraiment très agréable, surtout à une époque où la communication numérique est prédominante, HyperX a répondu avec un microphone spectaculaire pour les besoins qui sont devenus courants.

Aujourd’hui, nous allons vous montrer quelques aspects pertinents du nouveau microphone que la société leader dans la technologie des jeux a livré.

Passons d’abord à l’esthétique, nous savons que vous voulez savoir que RVB

NGENUITY est le logiciel qui embrasse HyperX, étant votre option pour personnaliser vos différents produits. Gardez à l’esprit que son utilisation vous donnera des options limitées pour le produit particulier que vous devez choisir.

Ce logiciel vous permet de créer des designs et autres, mais avec ce microphone, vous aurez plus de vagues de couleurs que d’autres choses, contrairement à un clavier comme le ALLIAGE, vous ne pourrez pas créer un motif, ou “concevoir quelque chose”, mais vous n’aurez que des vagues de couleurs de votre choix ou similaires.

Les possibilités sont spectaculaires, même maintenant avec le facteur que HyperX avec Blizzard Ils ont lancé tout un système pour que vous puissiez prendre les couleurs de votre personnage en Warcraft et des compétences… tout simplement incroyable!

Laissant de côté le facteur esthétique qui offrira une expérience merveilleuse à ceux qui l’utilisent, gardez à l’esprit que la présentation du produit est plus que des couleurs.

La base, que Dieu bénisse la base

Concernant les aspects esthétiques, la base qui a le microphone intégré est tout simplement magnifique. Il est conçu pour éviter les sons causés par les coups sur le bureau et autres, quelque chose d’assez bon, mais évidemment, il sera entendu si vous écrasez un meuble avec votre main à la fois, car le bruit que vous générez sera capturé, pas les vibrations, donc Compte tenu de cela de manière réaliste, nos tests auditifs ont pu donner ce résultat. C’est très fonctionnel, mais avouons-le.

De plus, la base a un accessoire fabuleux, la possibilité de l’incliner à l’aise et enfin et surtout, apportez également l’adaptateur de microphone officiel au cas où vous voudriez le mettre sur un bras ou un autre type de trépied afin que vous puissiez ajuster votre hauteur préférée. Ce gadget qu’il apporte est quelque chose qui me rend fou d’émotion, car aujourd’hui trouver un bras de micro accessible et de qualité n’est pas une tâche facile, encore moins si l’on considère qu’il apporte l’adaptateur spécial qu’il faut acheter séparément … mais pas en ce cas.

Pour ce qui est des accessoires, peut-être que tout le monde ne vous en parlera pas mais … avez-vous une minute pour parler du tressage du câble?

Deux mètres de câble tressé avec USB C lors du branchement au microphone, c’est juste une explosion. En plus d’être le nouveau câble standard par excellence, celui qui se connecte via USB C le micro est tres bon pour une question de proportions aussi. Puisque si c’était avec l’USB “normal” (c’est-à-dire le A, celui que vous verrez le plus) vous auriez un problème de taille.

Le câble est spectaculaire, résistant et élégant, vous ne pourriez pas demander plus dans les aspects qu’une personne dédiée aux communications a besoin.

L’audio à portée de vos meilleurs jeux

La communication est essentielle lorsque vous jouez en équipe, que ce soit League of Legends, Warcraft, Overwatch, Counter Strike ou un autre jeu que vous appréciez avec des amis ou avec votre équipe amateur / professionnelle, donc un bon audio prédomine toujours. dans de bons résultats lorsque vous faites face à un jeu en ligne de cette gamme.

Gardez à l’esprit que ce microphone a la chance que vous le connectiez à votre casque ou à vos écouteurs, et tout se passera très bien, je vais vous dire pourquoi.

Il dispose d’un bouton / bouton que vous pouvez utiliser pour décider où la réception audio du microphone va pointer, c’est très bien parce que vous pouvez être dans un espace avec un bruit complexe dans l’environnement, mais avec ce matériel, vous n’aurez pas ce problème. Même en faisant le test de distance, si vous n’êtes pas proche de manière optimale, ils ne pourront pas vous entendre. Donc, plus de chiens qui aboient en arrière-plan lors de l’enregistrement de votre podcast.

Maintenant, vous pouvez enregistrer des environnements car vous avez aussi l’option, il a vraiment tout! Il est omnidirectionnel pour les conférences et de nombreuses personnes, une option pour même enregistrer des instruments et des voix axés sur la réception de l’audio de plusieurs directions, bidirectionnel pour, par exemple, enregistrer avec une autre personne une interview, une critique ou plus, enfin cardiode pour un pur adresse, comme nous l’avons mentionné précédemment.

C’est incroyablement cool, cela ressemble aussi à un pouvoir peut, ce qui est certainement comme si le Quadcast original en aurait pris un. Donc plus que vous proposer une version améliorée, cela vous apporte quelque chose autour de vos besoins, par exemple, Le RVB est-il nécessaire? Cela ne le sera jamais vraiment si vous pensez que c’est quelque chose d’esthétique, mais si vous l’aimez et que vous voulez, par exemple, donner à vos émissions un attrait visuel, RVB aura toujours l’air bien, aucun doute à ce sujet. Par contre, si rgb ne vous attire pas, la version originale est l’option, ici vous payez un supplément qui entraîne des besoins différents. La même chose se produit avec l’adaptateur et la base, ce sont des choses qui comprend HyperX en lui donnant un plus, car vous pourriez tout acheter séparément. Restez avec le bon et intéressant que le microphone que vous voulez a pour vous, vous pouvez toujours opter pour quelque chose de plus simple, un casque par exemple avec un micro, mais si vous voulez vraiment une qualité sonore intégrée, un microphone séparé avec les caractéristiques du Quadcast … c’est indispensable.

Comment dernier plus, vous pouvez désactiver le microphone au toucher par le haut qui est d’une texture lisse, bien au contraire du réglage de gain que vous apprécierez également dans les transmissions plus élaborées. Maintenant, si vous nous demandez, “qu’est-ce qui aurait pu être mieux?”, Franchement avec ma main sur mon cœur, je n’irais que pour pouvoir faire des designs avec RVB à l’avenir, mais c’est quelque chose de vraiment inutile et je n’aurais qu’une satisfaction visuelle propre. d’une personne qui adore le RVB, en revanche, rien de plus à dire. Son prix se situe dans la marge de ce qui est raisonnable sur le marché actuel (frontière de 180 000 pesos).

