Transformés en un élément quotidien de notre vie, les mobiles ont différentes catégories telles que les terminaux bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme, ces derniers smartphones comme Samsung Galaxy S20 ou iPhone 12 par exemple. Mais il existe aussi une gamme distincte, accessible à très peu de gens que l’on pourrait appeler une gamme de luxe. Des téléphones comme ceux fabriqués par Entreprise anglaise Vertu.

Lancé en 1998 dans le cadre du géant finlandais Nokia à son apogée, Vertu a été vendu en 2012, 2015 et à nouveau en 2016. Et quand il semblait qu’il était plus ou moins en voie de guérison, il a dû fermer.

XOR TITANE

Mais que l’entreprise d’origine ait fermé ses portes ne veut pas dire que c’est parce qu’elle a disparu le marché des utilisateurs fortunés qui veulent le dernier en déclin. Pour cette raison, plusieurs employés de Vertu ont fondé Xor, une entreprise qui aspire à suivre les traces de Vertu avec des modèles uniques sur le marché pour une classe privilégiée.

Sa première création s’appelle Xor Titane, ainsi appelé parce que le châssis du terminal est en titane. Et contrairement à Apple, Samsung ou Xiaomi, il ne s’agit pas de publier la dernière technologie, mais de peser le luxe et le raffinement au-dessus de la fonctionnalité et de la technologie. Par conséquent, le Xor Titanium est fondamentalement … un Nokia 3210 quant à ce qu’il peut faire -en fait, le Nokia pourrait faire plus.

Fonctionnalité ‘Dumbphone’

Ne vous attendez pas à des écrans OLED QHD gigantesques, ni flexibles ni au dernier chipset Snapdragon haut de gamme, mais un écran qui occupe la moitié du terminal – qui vient dans le design “ Candy Bar ” si caractéristique du Nokia classique -, et un clavier physique qui occupe l’autre moitié.

Les offres Xor Titanium Appels vocaux 2G / 3G, envoi de SMS et … c’est tout. C’est un ‘dumbphone’ dans tous les sens du mot qui il n’a ni WhatsApp ni GPS ou quoi que ce soit, avec une seule concession technologique sous la forme d’un capteur pour mesurer la qualité de l’air.

Supprimer à distance

Bien sûr, en retour, la batterie dure le plus longtemps, jusqu’à environ 5 jours sans charge même en l’utilisant – pour la seule chose qui puisse être utilisée: appeler et envoyer des SMS. En échange, vous disposez d’un mobile de luxe pur en termes de finition -et sans les excentricités du Caviar Russe-, avec la possibilité de un protocole de sécurité qui est activé si deux utilisateurs avec le même mobile Titanium se parler ou s’envoyer des SMS, avec le système de cryptage de bout en bout AES256.

Une autre fonctionnalité amusante est l’inclusion de un code secret permettant à un utilisateur d’effacer à distance tout le contenu du terminal, au cas où vous en auriez besoin – quelque chose que Google propose également à ses utilisateurs Android. Chaque unité du mobile est construite à la main en Angleterre, et le Xor Titanium vaut 3000 livres, environ 3300 euros à changer avec une date de livraison pour 2021.

Ses créateurs voient leur premier appareil comme un type de mobile secondaire, celui que vous utilisez dans des situations où vous ne voulez pas prendre le principal. Bien qu’il soit également idéal pour les cadres qui continuent à utiliser le mobile en particulier pour les appels vocaux. Le reste de son public et des acheteurs potentiels, comme le souligne le PDG de Xor, sont ceux qui veulent qu’un tel mobile ne l’affiche que comme la voiture ou la montre.