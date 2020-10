Samsung est l’une des marques les plus prolifiques en termes de lancements. Avec un catalogue que l’on pourrait qualifier aussi bien nourri dans toutes les gammes, la firme coréenne semble l’avoir déjà préparé sur la rampe de sortie un nouveau membre conçu pour concourir dans la gamme de base.

Un nouveau modèle économique qui n’est peut-être pas loin de voir le jour. C’est ce à quoi vous pouvez penser quand vous savez comment cela est apparu dans Geekbench et la FCC, montrant certaines de ses spécifications, un appareil avec le numéro de modèle SM-A025F / DS qui pourrait être renommé Galaxy A02s.

Spécifications fuites

Si actuellement dans le catalogue de la marque coréenne on trouve le Samsung Galaxy M01s comme le terminal le plus abordable, ce modèle qui vient d’être filtré arrive pour rivaliser dans un segment dans lequel nous avons des alternatives, également de Samsung comme le Galaxy A20e. Un téléphone qui après la certification Bluetooth SIG, listé dans la FCC, Geekbench et NTBC.

Le SM-A025F / DS, ou plutôt le Galaxy A02s, vient d’être certifié avec cette nomenclature et parmi ses spécifications met en évidence celui qui aura la possibilité d’utiliser la double SIM et avec la possibilité d’avoir une couverture LTE basée sur Android 10 (One UI Core) départ usine.

Comme cela s’est produit avec les M01, une évolution du Galaxy M01, les Galaxy A02 avec la lettre «s» dans le nom signifieraient une amélioration. Dans ce cas et selon les informations qui apparaissent, le terminal il arborera 3 Go de RAM avec un processeur octa-core signé par Qualcomm aux côtés d’un GPU Adreno 506.

Et bien que les données ne soient pas reflétées, incorporant ledit graphique peut suggérer que le processeur choisi sera un Snapdragon 450, un SoC pour la plage d’entrée. Cela pourrait aussi être un Snapdragon 625 mais cela nous amènerait à une autre gamme de prix. À ce stade, nous devons être attentifs aux spécifications finales.

En plus de ces données, nous connaissons également la capacité de la batterie, comme l’appelle la FCC une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec le numéro de modèle HQ-50S. Il n’y a, oui, aucune donnée sur sa compatibilité avec les systèmes de charge rapide. Il y a aussi un petit diagramme de la zone arrière qui révèle une caméra située dans un socle horizontal.

Via | MySmartPrice

