Le terminal Samsung bénéficie d’une réduction sur Amazon et PcComponentes, allez-vous le laisser s’échapper?

Il Samsung Galaxy M21 est à votre portée pour seulement 209 euros tous les deux dans Amazon comme dans Composants PC. Dans les deux cas on retrouve sa version de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

L’appareil coréen a un panneau Super AMOLED, un des processeurs fabriqués par Samsung et 3 caméras sur son dos. Nous vous disons ses caractéristiques les plus importantes.

Le milieu de gamme Samsung a un panneau Super AMOLED de 6,4 pouces et une résolution Full HD +. Comme nous l’avons dit, votre cerveau est l’un des processeurs de la firme coréenne, le Exynos 9611. Vous pouvez le trouver à côté d’une seule version de 4 Go de RAM. Le Samsung Galaxy M21 dispose également d’un triple caméra arrière et une énorme batterie de 6000 mAh.

Exynos 96116,4 ″ Écran Super AMOLED Full HD + 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire 3 caméras arrière Batterie 6000 mAh Prise 3,5 mm, NFC, radio FM