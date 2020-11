Vous n’avez qu’à débourser 136 euros pour obtenir l’un des meilleurs milieu de gamme de ces derniers mois.

Grâce à cette offre, vous pouvez prendre le realme 6 pour seulement 136 euros. Le terminal chinois arrive dans sa version de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Tout ce que vous avez à faire est d’appliquer le coupon 11112020ES12 avant de finaliser votre achat. Ceci n’est qu’une des nombreuses offres que vous pouvez trouver sur AliExpress, qui est célébré jusqu’à demain le Journée mondiale du shopping.

Le mobile de Realme a un Écran IPS de 6,5 pouces, résolution Full HD + et 90 Hz. Votre cerveau est l’un des processeurs de MediaTek, le Helio G90T. Il dispose également d’une batterie qui atteint ceux de 4 300 mAh Oui 4 caméras à l’arrière. Arrive avec NFC, vous pouvez l’utiliser pour payer sans sortir votre portefeuille.

