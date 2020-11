Vous recherchez un nouveau smartphone ou ordinateur portable pour faire du télétravail ou étudier à la maison? Avez-vous besoin d’agrandir ou de changer vos articles de maison, de mode ou de beauté? Cette semaine, vous avez la meilleure opportunité de le faire et, également, d’économiser sur vos achats. Dans la campagne Jours eBay tu trouveras offres jusqu’à 57% dans les produits de technologie, maison, mode, beauté, sport et plus, en plus de coupon P5 MERCI pour obtenir un 5% de réduction supplémentaire. Nous avons sélectionné les 10 meilleures promotions pour vous aider à bien faire les choses.

Smartphone Xiaomi Redmi 9

Avec une batterie de 5020 mAh, avec ce téléphone Xiaomi, vous aurez une autonomie de deux jours sans problèmes, et grâce à sa charge rapide de 18W, il ne faudra pas longtemps pour l’avoir à nouveau à 100%. Il dispose d’un grand écran de 6,5 pouces avec DotDisplay et résolution HD +. Il dispose d’une caméra arrière quad 13MP avec intelligence artificielle, plus une caméra avant 8MP. Il est équipé de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. 28% de réduction, économisez 50 euros.

Ordinateur portable Acer Extensa

Équipez-vous de la meilleure façon pour travailler ou étudier à la maison avec cet ordinateur portable avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD pour que les applications démarrent en quelques secondes. Son écran a une diagonale de 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1920×1080). Il intègre un processeur Intel Celeron N4020, ainsi que des ports HDMI, USB 2.0, USB 3.1 et Ethernet. 12% de réduction, économisez 44 euros.

Téléviseur intelligent Xiaomi Mi TV 4S 4K 55 pouces

Grâce à sa résolution 4K et à sa compatibilité avec la technologie HDR, les images de ce téléviseur sont nettes et contrastées. De plus, il dispose d’un mode qui adoucit les images pour que les films ressemblent à ceux du cinéma. À cela s’ajoute son son surround, compatible avec les formats Dolby et DTS. Il est constitué d’un corps métallique élégant et solide. 29% de réduction, économisez 161 euros.

Lot de deux oreillers en mousse viscoélastique

Améliorez votre repos avec cet ensemble d’oreillers, fait d’un tissu extérieur en aloe vera qui offre un toucher agréable et une excellente sensibilité thermique. De plus, il est respirant et a un effet ionisant qui libère de l’énergie statique. Son rembourrage en mousse à mémoire de forme haute densité offre un maintien ferme, ce qui est d’une grande aide pour éviter les douleurs cervicales, car ils s’adaptent au contour de votre cou et répartissent le poids de votre tête de manière équilibrée. Il empêche également l’accumulation d’humidité et de mauvaises odeurs. 50% de réduction, économisez 15 euros.

Pull homme Jack & Jones en quatre couleurs

Préparez-vous pour la mi-temps d’automne avec ce pull au design moderne et disponible en quatre couleurs différentes: blanc, rouge, bordeaux et bleu marine. Il est composé à 100% de coton, son toucher est donc doux et chaud. La coupe est régulière et comporte une manche longue et une encolure ronde, ainsi qu’un détail de marque brodé en bas à gauche. 43% de réduction, économisez 15 euros.

Rasoir électrique Braun Series 3 300s

Dure sur la barbe et doux sur la peau. C’est à cela que ressemble ce rasoir à grille, offrant une coupe droite sensible à la pression qui s’adapte parfaitement aux contours du visage. Ses deux lames et la tondeuse intermédiaire coupent efficacement les cheveux courts et longs à chaque passage, même sur des barbes difficiles de trois jours. Il est conçu pour offrir un rasage de près et efficace ainsi qu’une sensation de douceur sur la peau. 40% de réduction, économisez 22 euros.

Épilateur électrique Braun Silk-épil 9002

C’est le modèle le plus avancé de la marque et le premier épilateur pour femme avec une tête entièrement flexible, ce qui rendra l’épilation extrêmement facile et évitera les coupures. Il peut être utilisé humide ou sec, à l’extérieur ou à l’intérieur de la douche. Grâce à sa pince Micro-Grip à 40 broches, la peau reste douce pendant des semaines, tandis que sa technologie SensoSmart applique juste la bonne quantité de pression pour réduire la douleur et lui permettre d’être utilisée sous l’eau, en évitant les irritations et en l’aidant à se calmer. la peau. 45% de réduction, économisez 90 euros.

Paquet de deux brosses à dents électriques Oral-B Vitality 100 CrossAction

La tête CrossAction de remplacement entoure chaque dent avec ses filaments inclinés à 16 degrés, tandis que son rayon de nettoyage 2D oscille pour éliminer plus de plaque qu’une brosse à dents manuelle. En plus d’inclure deux têtes (pour chaque brosse), ce modèle est compatible avec les recharges suivantes: CrossAction, 3D White, Sensi Ultrathin, Sensitive Clean, Precision Clean, FlossAction, TriZone, Dual Clean, Power Tip et Ortho Care. Il a une garantie de deux ans. 36% de réduction, économisez 20 euros.

Aspirateur à main Xiaomi Dreame V10

Avec son puissant moteur numérique sans balais, tournant à 100 000 tours par minute, il est capable de nettoyer toutes sortes de saletés sur n’importe quelle surface, des sols aux crevasses des canapés. Comprend un tuyau d’extension qui vous permet d’atteindre les coins les plus serrés ou les zones courbes. Il dispose d’un filtre Hepa de classe H12, capable de séparer 99% des poussières fines. Il atteint une autonomie de 60 minutes avec une seule charge. 52% de réduction, économisez 209 euros.

Vélo de spinning Fitfiu BESP-50

Profitez d’un appareil stable et silencieux, avec lequel vous obtiendrez un pédalage dynamique pour vous mettre en forme sans quitter la maison. Entraînez-vous avec différents niveaux de résistance et suivez les métriques les plus importantes en temps réel grâce à son écran LCD. Le guidon et la selle peuvent être réglés en quatre points différents. Il est équipé de pédales antidérapantes et son châssis est en acier. Supporte un poids maximum de 100 kg. 57% de réduction, économisez 264 euros.

