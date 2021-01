Square Enix fait beaucoup de mouvements assez cool. Entre les rumeurs d’une éventuelle sortie de Final Fantasy VII Remake pour PS5 et les enregistrements de marques liées à FF7, la société a déposé un brevet des plus curieux. Il a conçu un système de jeu mobile basé sur l’interaction entre les personnes et adapté au genre du jeu de rôle, quelque chose d’idéal pour un possible Final Fantasy mobile avec des connotations sociales.

Technologie de jeu de rôle social de Square Enix

L’entreprise a déménagé au USPTO avec ce disque. Comme expliqué dans les documents liés, l’idée est de développer différents mécanismes pour les jeux de rôle. Les images montrent des menus de personnages avec des actions telles que s’attaquer ou se défendre, ainsi que l’utilisation de sorts. Cependant, la chose intéressante vient dans le Connexions entre utilisateurs. Il y aurait des “maîtres” qui pourraient enseigner des compétences ou des sorts à leurs “étudiants”.

Différentes images du brevet

Chaque personnage pourrait avoir différentes méthodes de formation, des niveaux en hausse jusqu’à atteindre le degré d’enseignant. Quelque chose de très intéressant, car cela servirait, par exemple, à constituer des équipes avec un leader qui pourrait non seulement donner des ordres et s’organiser, mais aussi partager des connaissances avec d’autres joueurs afin qu’ils puissent définir certaines compétences pour le combat ou toute autre tâche du jeu. Il convient de noter que, dans les images au-dessus de ces lignes, il apparaît un menu qui parle des missions, de l’organisation des équipes et de la maîtrise.

Des détails curieux qui pointent vers un jeu mobile, bien que pour le moment Square Enix n’a fait aucune annonce. Nous devrons attendre pour voir où tout cela va, même si la prémisse est prometteuse. Sera-t-il lié à Final Fantasy XVI ou sera-ce pour un spin-off?