Les récents dépôts d’Apple détaillent l’immense soutien en coulisse qu’Apple a fourni à Epic Games au cours des deux dernières années.

Apple note qu’Epic a menacé à plusieurs reprises de supprimer tous ses jeux de l’App Store si Apple n’a pas répondu à ses demandes. Epic a également menacé de publiez d’abord les mises à jour Fortnite sur d’autres plates-formes si Apple ne s’est pas conformé.

Apple a récemment déclaré que le procès d’Epic n’était rien de plus qu’un stratagème pour «raviver l’intérêt pour Fortnite» dans un contexte de baisse des revenus.

L’un des arguments les plus déroutants avancés en faveur d’Epic Games dans sa bataille juridique avec Apple est qu’Apple, mis à part la gestion de la plate-forme de distribution qu’est l’App Store, ne fait pas grand-chose pour justifier une commission de 30% sur les microtransactions. Cette perspective biaisée, cependant, tend à minimiser l’immense quantité de ressources qu’Apple a dépensées pour créer un écosystème d’applications dynamique. Dans un récent dossier judiciaire, par exemple, Apple a déclaré qu’il dépense des centaines de millions de dollars par an pour employer des ingénieurs qui contribuent à l’App Store et «plusieurs milliards de dollars par an» dans des centres de données expressément créés pour faciliter l’App Store .

Au-delà de cela, un dossier judiciaire de Mark Grimm – un Game Developer Manager chez Apple – met en évidence les longueurs auxquelles Apple s’est plié en quatre pour accueillir Epic Games ces dernières années. Si vous pensez qu’Epic vient de publier Fortnite sur l’App Store et qu’Apple, par conséquent, a simplement pu se détendre et regarder l’argent d’achat intégré à l’application, vous êtes un peu surpris.

Comme détaillé par Grimm, les ingénieurs d’Apple et d’Epic au cours des deux dernières années sont restés en «contact quasi constant» pour s’assurer que Fortnite puisse fonctionner de manière optimale à tout moment et sur une variété d’appareils. Grim note qu’Apple a fourni à Epic une assistance technique substantielle pour «réduire l’empreinte mémoire de Fortnite», ce qui lui a permis de fonctionner sur des modèles d’iPhone plus anciens.

Grimm ajoute:

En outre, Apple a également fourni du matériel à Epic, y compris 16 kits de transition Apple Silicon Developer dans l’ensemble de l’organisation d’ingénierie d’Epic, pour garantir le fonctionnement haute performance d’Unreal Engine 4 et du futur Unreal Engine 5 sur les futurs ordinateurs Macintosh équipés de nouveaux processeurs Apple silicon. Cela représente autant de soutien qu’Apple fournit à la plupart des autres développeurs. De plus, en réponse aux demandes répétées d’Epic, Apple a autorisé Epic à distribuer des builds sur quelque 950 iPad et 1150 iPhones à des fins de développement et de test d’applications – encore une fois, autant qu’Apple alloue à tout autre développeur. Ces allocations sont précieuses pour Epic car elles renforcent la capacité de l’entreprise à affiner ses applications et à affiner ses produits avant de les mettre en ligne avec les utilisateurs.

Au-delà de cela, Grimm écrit qu’Apple informe régulièrement Epic des technologies iOS inédites et envoie même des ingénieurs consulter Epic au siège de la société en Caroline du Nord pour les mettre à niveau.

Grimm détaille également dans quelle mesure Apple a aidé Epic à améliorer son moteur Unreal:

Par exemple, Apple a coaché ​​l’équipe d’Epic sur la manière d’adopter les nouvelles fonctionnalités d’ARKit (réalité augmentée) et de réalité virtuelle dans Unreal Engine, et de fournir une assistance similaire aux développeurs qui utilisent Unreal Engine et souhaitent utiliser les fonctionnalités d’ARKit. Apple a également déployé d’importantes ressources d’ingénierie pour améliorer les performances du moteur Unreal avec le système graphique Apple Metal sur le matériel et les logiciels iOS et Mac. L’équipe Architecture matérielle / Workflow Pro d’Apple a également aidé à optimiser l’Unreal Engine sur Mac pour les flux de travail créatifs, les ensembles virtuels et les systèmes CI / Build. Et Apple a également aidé Epic dans l’adoption par l’Unreal Engine des fonctionnalités requises pour l’inclusion de jeux dans le nouveau service Apple Arcade. Toute cette assistance pour Unreal Engine s’ajoute à la myriade de travail quotidien effectué par les équipes d’ingénierie d’Apple dans le cadre de ses engagements avec Epic.

Un dossier distinct de Mike Schmid, responsable du développement commercial des jeux chez Apple, jette encore plus de lumière sur l’assistance que Apple a fournie en coulisse à Epic Games au fil des ans.

Une information particulièrement intéressante de Schmid est qu’Epic menacerait régulièrement de publier d’abord les mises à jour Fortnite sur les plates-formes concurrentes si Apple ne «répondait pas à leurs demandes». Schmid a également déclaré qu’Epic avait menacé à plusieurs reprises de «mettre fin à sa relation avec Apple et de supprimer ses jeux» de l’App Store si Apple ne se conformait pas aux demandes de l’entreprise.

Schmid précise en outre qu’Apple était tellement déterminé à répondre aux demandes et aux besoins d’Epic qu’il a ajusté son équipe de relations Epic afin de fournir à l’entreprise une assistance 24 heures sur 24:

La prise en charge d’Epic par Apple a commencé avant même le lancement initial d’iOS de Fortnite en mars 2018, qui a eu lieu via un système utilisateur région par région, sur invitation uniquement. La gestion de la logistique d’un lancement d’application aussi unique a nécessité un effort considérable de la part de plusieurs membres de l’App Store et de l’équipe des relations avec les développeurs. À partir de ce moment, grâce à de multiples lancements de mises à jour majeures et aux périodes de vacances, l’équipe de l’App Store d’Apple a fourni un traitement pratique pour répondre aux demandes non-stop d’Epic, qui impliquaient fréquemment des appels et des SMS en milieu de nuit exigeants -les demandes d’assistance en cas de réponse, auxquelles Apple a toujours répondu. Finalement, j’ai amené un collègue de développement commercial en poste en Australie dans l’équipe des relations Epic, afin que nous puissions fournir à Epic une couverture 24 heures sur 24.

Schmid ajoute qu’Apple a même travaillé en étroite collaboration avec Epic pour permettre des fonctionnalités dans le jeu (via la création de nouvelles directives App Store) qui n’étaient auparavant pas autorisées, telles que les cadeaux dans les applications.

«Cet exemple», écrit Schmid, «démontre l’attention d’Apple envers la communauté des développeurs, y compris les besoins de développeurs comme Epic, qui dans ce cas a demandé à Apple de s’adapter à des conditions qui s’appliqueraient également à tous les développeurs, grands et petits, et cela garantirait en même temps de manière adéquate la sûreté et la sécurité des utilisateurs. »

Quelques informations supplémentaires de Schmid incluent:

Epic a déclaré à Apple que les revenus d’iOS représentaient le «plus petit morceau du gâteau».

Plus précisément, Epic a déclaré à Schmid que « Apple ne représente que sept pour cent des revenus d’Epic. »

Par rapport à iOS, Apple écrit que Fortnite sur Xbox et Playstation génère respectivement 70% et 40% de revenus moyens en plus par utilisateur actif quotidien.

Fortnite a été téléchargé près de 130 millions de fois dans le monde sur des appareils iOS

Epic a gagné plus de 550 millions de dollars uniquement via iOS

En 2019, Apple a «accéléré l’examen des applications en réponse à presque toutes les plus de 80 demandes urgentes d’Epic».

Au cours des 11 mois précédant le retrait de Fortnite de l’App Store, Apple a dépensé plus de «1 million de dollars en promotions médias payantes de Fornite».

Fortnite est le jeu le plus en vue de l’histoire de l’App Store.

Les dépôts peuvent être consultés ci-dessous:

La déclaration Schmid peut être consultée ici.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.