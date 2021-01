Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que la PlayStation 5 ait fait ses débuts en novembre dernier avec plusieurs jeux exclusifs majeurs, d’autres titres devraient accompagner le système dans ses premiers mois sur le marché. L’une des propositions qui se rapprochent et retiennent beaucoup l’attention est Returnal, notamment pour l’usage qu’il fera des fonctions haptiques du DualSense. Eh bien, si vous espériez en savoir plus sur ces fonctionnalités, vous ne pouvez pas manquer la nouvelle vidéo de gameplay.

Dans la dernière diffusion de HouseCast, des sections du gameplay de Returnal peuvent être vues alors que le directeur du jeu Harry Krueger partage plus d’informations sur ce que le développement de Returnal a représenté.

La plupart des jeux sur lesquels Housemarque a travaillé appartenaient au genre arcade dans lequel les jeux avec une perspective descendante, une vision bidimensionnelle ou un tank étaient très courants. Cela dit, Returnal représentait un changement, car ce titre sera un jeu de tir 3D, même s’il conservera un peu la frénésie des jeux d’arcade, dans le sens où le joueur devra revenir au départ après avoir perdu et la mobilité sera très rapide et vous pouvez le voir dans les sections de jeu de la vidéo ci-dessous, où vous pouvez voir comment le protagoniste devra utiliser une impulsion pour éviter les tirs.

Les fonctionnalités DualSense seront essentielles dans le gameplay Returnal

L’un des principaux défis du développement de Returnal était la dimension supplémentaire, car les joueurs ne seraient plus en mesure de réaliser ce qui se passe autour d’eux en raison de la vision à la troisième personne. Pour rendre le joueur conscient de son environnement et des dangers, Housemarque mentionne qu’il utilisera des indicateurs et il a également été révélé qu’il pourra utiliser un crochet rétractable ou un crochet pour prendre de la hauteur et donner au combat la verticalité.

La chose la plus intéressante qui a été détaillée lors de la diffusion est la façon dont les déclencheurs adaptatifs fonctionneront dans l’aventure. Selon les informations, une légère pression sur L2 permettra de viser et de tirer avec l’arme principale, tout en appuyant à fond, elle tirera des munitions secondaires ou alternatives et infligera plus de dégâts.

Housemarque a également confirmé qu’il sera possible de personnaliser entièrement les boutons. Une autre fonctionnalité dont Returnal profitera est l’audio 3D, qui aidera également les joueurs à identifier les dangers.

Nous ne vous en disons pas plus et nous ferions mieux de vous laisser avec la vidéo ci-dessous.

Et vous, attendez-vous Returnal? Et comment profitera-t-il des fonctionnalités haptiques du DualSense? Dites le nous dans les commentaires.

Returnal fera ses débuts le 19 mars exclusivement sur PlayStation 5 et si vous souhaitez voir plus de sections de gameplay, nous vous invitons à vous rendre sur cet autre lien. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

