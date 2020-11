Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/11/2020 15h02

Non content de révéler NEO: The World Ends With You plus tôt dans la journée, Square Enix a annoncé il y a quelques instants qu’un nouveau jeu de Pilleur de tombe arrivera sur le marché en 2021. Cependant, ne vous attendez pas à une suite de Shadow of the Tomb Raider, puisque ce titre sera une expérience gratuite pour les appareils mobiles.

Tomb Raider Reloaded sera la prochaine grande aventure de Lara Croft dans le monde des appareils iOS et Android, qui est développé par Emerald City Games, responsable de titres comme GI Joe: War on Cobra et Lionheart: Dark Moon, et sera publié par Square Enix London Mobile.

En dehors de ces informations, aucun autre détail n’est disponible pour le moment. Mais grâce à la bande-annonce, nous pouvons voir que Reloaded aura un style cartoon et nous verrons à nouveau des dinosaures dans la série. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie spécifique, mais cette livraison devrait être disponible dans le courant de 2021.

Via: Square Enix

