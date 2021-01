Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le succès de Switch et la qualité de ses jeux exclusifs sont tels qu’ils ont même servi à relancer Mario Party, une franchise qui a connu de grands moments à l’époque de la Nintendo 64 et du GameCube, mais s’est ensuite perdue avec des livraisons médiocres et peu attrayantes. Super Mario Party, un jeu Switch, s’est vendu à 12 millions d’exemplaires, un succès si l’on prend en compte le genre et le créneau qu’il cible et il semble que cela ait suffi pour assurer un prochain opus qui serait déjà en développement.

Switch est la console du moment et son modèle Lite est en vente sur Amazon Mexique:

Un nouveau Mario Party arrive-t-il sur Switch?

Il y a quelques jours, le compte Twitter Nintendo Memories partageait du matériel appartenant à la campagne de recrutement lancée par NDcube, qui représente un nouveau projet en développement. Qui est NDcube? C’est une filiale de Nintendo dont le premier travail était F-Zero: Maximum Velocity pour la Game Boy Advance en 2001 et était également responsable de la série Wii Party et de Mario Party 9 a repris cette franchise. Au cas où vous ne le sauriez pas, les premières versions de Mario Party ont été réalisées en collaboration avec Hudson Soft, tant de travailleurs de cette société ont migré vers NDcube.

Brochure de recrutement NDcube 2021 🧐 #MarioParty pic.twitter.com/CkOf1wxnae – Nintendo Memories (@NintendoMemo) 7 janvier 2021

Eh bien, NDcube est également responsable de Super Mario Party, un jeu Switch qui a renvoyé la franchise sur la voie du succès et qui pourrait aujourd’hui développer un nouvel opus. Bien qu’il n’y ait encore rien d’officiel, on pense qu’il s’agira d’un nouveau Mario Party, car la société s’est spécialisée dans la franchise au fil des ans et les bonnes ventes du titre Switch justifieraient un nouveau lancement.

Suivez-nous sur LEVEL UP.

La source