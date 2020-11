Samsung vient de rendre officiel son nouvel Exynos 1080. Certains détails avaient déjà été divulgués par ce processeur, mais il débarque enfin avec l’aide de Vivo, une société qui vient de débarquer en Espagne. Le nouvel Exynos 1080 est un processeur haut de gamme de milieu de gamme, et nous le trouverons à la fois dans les mobiles d’entreprise et chez des tiers, en tant que bon successeur de l’Exynos 980.

Fabriqué selon un procédé de 5 nanomètres et avec beaucoup de puissance brute, ce nouveau processeur mérite d’être examiné de près, car il est considéré comme l’une des alternatives de chipset 5G les plus ambitieuses du moment.

5 nanomètres, 5G et jusqu’à 144Hz

Le nouvel Exynos 1080 est un processeur à huit cœurs. Le premier noyau est un Cortex A78 à une fréquence de 2,8 GHz, le second groupe, composé de trois cœurs, tourne à un maximum de 2,6 GHz, également avec des cœurs Cortex A78, et enfin nous avons quatre cœurs Cortex A55 à 2,0 GHz.Le GPU de cet ensemble est le Mali G78 MP10, assez puissant. Samsung met l’accent dans la faible consommation d’énergie que ce processeur aura, étant fabriqué dans un processus de 5 nanomètres.

Le pari sur la connectivité est plus que complet, avec une prise en charge complète de la 5G

L’engagement pour la connectivité est assez fort, avec prise en charge de 5G SA et NSA (Compatibilité Sub-6GHz et mmWave), LTE Cat.18, Bluetooth 5.2, WiFi 802.11ax et toutes les technologies GPS actuelles. En ce qui concerne la compatibilité avec les panneaux, il prend en charge 90Hz en résolution WQHD + et jusqu’à 144Hz dans le cas d’une résolution FullHD +. Il est également compatible avec les mémoires RAM LPDDR5 et UFS 3.1.

Sur le plan photographique prend en charge les caméras 200 mégapixelset jusqu’à six caméras au total. Le processeur d’image (ISP) a été amélioré pour optimiser les images obtenues par le capteur. De la même manière, il est capable de proposer l’enregistrement vidéo en HDR10 + et 4K 60FPS sous les codecs les plus récents.

EXYNOS 1080

Bâtiment

5 nm

CPU

1 x ARM Cortex-A78 2,8 GHz

3 x ARM Cortex-A78 2,6 GHz

4 x ARM Cortex-A55 2,0 GHz

GPU

Mali G78 MP10

IA

Intégré

Espace de rangement

LPDDR5 / LPDDR4x

UFS 3.2

AFFICHAGES

QHD + 90Hz

FHD + 144 Hz

CHAMBRES

Jusqu’à 200 MP

6 caméras

CONNECTIVITÉ

5G SA

WiFi 6

Bluetooth 5.2

Partagez Samsung Exynos 1080: un nouveau processeur de cinq nanomètres prenant en charge des caméras jusqu’à 200 mégapixels