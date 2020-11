MediaTek poursuit sa gamme de processeurs 5G sous la marque Dimensity, allant du plus puissant, le Dimensity 1000+ à nouveau MediaTek Dimensity 700, un processeur 5G 7 nm pour le milieu de gamme économique.

Le MediaTek Dimensity 700 remplace le Dimensity 720 comme le plus modeste de la maison avec une connectivité 5G, partageant une bonne partie de ses caractéristiques avec le précédent. C’est un processeur huit cœurs jusqu’à 2,2 GHz la vitesse.

Écrans 5G, 7 nm et 90 Hz

Le MediaTek Dimensity 700 est en quelque sorte une version légèrement abaissée du 720 et quelques améliorations de la connectivité. C’est un SoC mobile avec fabrication de 7 nanomètres et huit cœurs: deux d’entre eux Cortex A76 à 2,2 GHz et les six autres Cortex A55 à 2 GHz Le GPU intégré est un Mali-G57 MC2.

Le Dimensity 700 est postulé comme une alternative au Snapdragon 690, apportant la connectivité 5G au milieu de gamme économique. En connectivité, il se vante de soutenir Agrégation de transporteurs 5G (2CC 5G-CA) et double carte SIM 5G, plus Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.1.

Le MediaTek Dimensity 700 a un support presque identique au 720: il peut avec Affichage Full HD + à 90 Hz et prend en charge jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR4X 2133 MHz et de stockage UFS 2.2. Bien sûr, son propre accélérateur AI est inclus.

L’une des rares différences réside dans la prise en charge des appareils photo, qui est toujours de 64 mégapixels pour un seul objectif, mais de 16 + 16 mégapixels dans les systèmes doubles, alors qu’il était de 20 + 16 dans le Dimensity 720. Ce SoC est optimisé pour “entendre” les mots qui activent une multitude d’assistants tels que ceux de Google, Amazon, Baidu, Tencent ou Alibaba.

MediaTek Dimensity 700

Bâtiment

7 nm

CPU

2 x ARM Cortex-A76 2,2 GHz

6 x ARM Cortex-A55 à 2 GHz

GPU

Mali-G57 MC2

IA

APU MediaTek

Espace de rangement

LPDDR4x jusqu’à 12 Go et 2133 MHz

UFS 2.2

AFFICHAGES

2520 x 1080

90 Hz

CHAMBRES

64 MP sur un objectif

16 MP + 16 MP

CONNECTIVITÉ

5G AC

WiFi 5

Bluetooth 5.1

