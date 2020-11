ADB est un moyen de communiquer avec un appareil Android depuis l’ordinateur afin d’interagir avec le système: du téléchargement de fichiers APK à la suppression des applications préinstallées. Jusqu’à présent, vous deviez installer ADB sur votre ordinateur pour pouvoir l’utiliser, mais un nouveau site Web vous permet de sauter cette étape pour communiquer avec un Android sans télécharger de logiciel.

Les commandes ADB sont devenues moins importantes une fois que root est devenu de plus en plus inutile. Pourtant, les commandes ADB sont extrêmement utiles pour les développeurs car elles leur permettent de communiquer avec un appareil Android pour obtenir des informations et interagir avec le système. Vous n’êtes pas développeur et devez toujours utiliser ADB? Eh bien, vous n’avez plus à effectuer d’installations sur votre ordinateur.

Aussi simple que de charger une page Web

Capture d’écran avec WebADB

Jusqu’à présent, la chose habituelle était de télécharger des “ outils de plate-forme ” à partir de la page des développeurs Android, de l’installer sur le disque dur et, en plus, de charger les pilotes USB de l’appareil Android pour se connecter. Ce processus n’est pas très compliqué, oui quelque chose de lourd. Et cela ne fonctionne pas toujours correctement, il peut y avoir divers inconvénients (incompatibilité du système, erreurs de connexion, pilote USB incorrect …). Tout cela est résolu avec le nouveau WebADB.

Les développeurs du site ont intégré un serveur ADB qui fonctionne sur tous les navigateurs; actuellement dans les derniers Google Chrome et Microsoft Edge, tous deux de bureau. Une fois le Web chargé et le mobile connecté, nous pouvons effectuer les opérations habituelles depuis le navigateur de bureau sans rien installer. Envoyez des commandes, capturez l’écran du téléphone, nous pouvons envoyer et recevoir des fichiers et même contrôler le mobile depuis le navigateur. C’est impressionnant.

Pour utiliser WebADB, procédez simplement comme suit:

Accédez aux options de développement de votre mobile (si vous ne les avez pas actives, cliquez dix fois sur «Numéro de build», dans les options du logiciel) et cochez «Débogage USB». Connectez le mobile à l’ordinateur via USB et laissez l’écran allumé. Chargez la page WebADB depuis votre ordinateur. Il doit s’agir d’une version récente de Chrome (Brave fonctionne aussi) ou Microsoft Edge).

Cliquez sur “ Ajouter un appareil ”, choisissez votre Android connecté et accepte la clé RSA qui apparaît sur l’écran du mobile. Cliquez sur «Connecter» et vous aurez votre mobile et votre ordinateur connectés via ADB.

Toutes les options de commande disponibles apparaissent dans la fenêtre WebADB (sur le côté gauche). Vous pouvez obtenir les informations sur l’appareil, prendre des captures d’écran, envoyer des commandes en utilisant ADB Shell et même en utilisant le mobile de l’ordinateur qu’ils utilisent Scrpy, WebADB est super complet. Cela fonctionne parfaitement sur la plupart des Android (avec Samsung cela peut poser des problèmes) et évite l’installation de logiciels sur l’ordinateur.

Via | Développeurs XDA

Partagez ADB sans complications: un nouveau site Web vous permet de connecter un Android à votre ordinateur sans rien installer